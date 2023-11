Autokurse für Senioren und Kurse fürs E-Bike sind gefragt

Da kommt Freude auf: Der Spaß steht beim E-Bike-Kurs in Hohenstein im Mittelpunkt. Solche Kurse sind bei der VHS-Außenstelle in Wannweil stark nachgefragt.

WANNWEIL. Silke Binder versucht immer wieder Neues. Die Leiterin der Wannweiler VHS-Außenstelle hat es mit einem Sprachkurs Schwedisch ebenso versucht wie mit Kursen zusammen mit dem Reutlinger Tierheim. »Beim Schwedischkurs war das Interesse nicht da. Es gab nur eine Anmeldung.« Für die Kurse zu Kaninchen und Meerschwein, Vögel füttern sowie Hamster und Maus meldete sich niemand an, sagte Binder neulich bei ihrem Jahresbericht im Wannweiler Gemeinderat. Auch Kreativangebote für Kinder wurden nicht angenommen. Gleiches gilt für Waldkurse für Kinder an Samstagen.

Erfolgreich waren hingegen die Autofahr-Kurse für Senioren und E-Mountainbike-Kurse. Insgesamt hat die Wannweiler Außenstelle der Reutlinger Volkshochschule im Frühjahr 58 und im Herbst 50 Kurse angeboten. Von diesen 108 Angeboten kamen 86 zustande, 46 im Frühjahr und 40 im Herbst. »Das ist gut. Ich bin zufrieden«, kommentierte Silke Binder. Für die VHS sind die Rahmenbedingungen aktuell schwierig, weil sie das Gemeindehaus im Ortskern nicht nutzen kann. Denn während das Kinderhaus Jahnstraße aufgestockt wird, sind die Kinder dorthin ausquartiert. »Es sind alle Kurse untergekommen. Sie nutzen jetzt das Martin-Luther-Haus und die Turnhalle«, sagte Binder. Und die Tanzkurse sind zeitweise nach Reutlingen ausgelagert.

Lüftung zu laut zum Entspannen

Einerseits helfe das der VHS, dass sie andere Räume nutzen kann. »Allerdings habe ich die Kursleiterinnen und -leiter selten so viel betreuen müssen wie jetzt«, sagt Binder. Hinzu komme noch, dass manche Räume nicht ideal für die Nutzung sind. »In der Turnhalle ist es nur 18 Grad Celsius warm und Yoga ist nicht bewegungsintensiv.« Hinzu komme die Lüftung. »Die lässt sich nicht abschalten und ist so laut wie ein Staubsauger.« In dem Raum dann Autogenes Training anzubieten, sei schwer. »Die Dozentin hat ihr Wohnzimmer geräumt und bietet dort den Kurs an.«

Wannweils Bürgermeister Dr. Christian Majer dankte Silke Binder: »Die Qualität spricht für sich und Sie machen das mit Herzblut.« Auch Sigrun Franz-Nadelstumpf (SPD) lobte Binders Engagement: »Die Kurse bereichern Wannweil. Ich hoffe, dass Sie den Mut nicht aufgeben.« Binder hofft, dass die Programme künftig früher verteilt werden können. »Nun war es drei Wochen zu spät, weil es in Reutlingen nur noch eine Marketingstelle gibt.« (GEA)