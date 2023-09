Arbeiten für neuen Radweg in Metzingen starten

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Am Montag, 11. September, beginnen in Metzingen die Arbeiten für den Geh- und Radweg entlang der Bahnlinie zwischen der Eisenbahnstraße und der Rechbergstraße. Deswegen ist die Ecke der Rechbergstraße und der Teckstraße gesperrt. Verkehrsteilnehmer sollen über das angrenzende Straßennetz ausweichen. Außerdem kann während der Bauarbeiten der P+R–Parkplatz in der Eisenbahnstraße nur eingeschränkt benutzt werden. Verkehrsteilnehmer können in der Zeit auf den P+R-Parkplatz an der Eisenbahnstraße in Richtung der Ulmer Straße ausweichen. Die Einfahrt dazu liegt gegenüber des Gebäudes Eisenbahnstraße 15, bei der VHS-Metzingen. Die Stadtverwaltung schätzt, dass die Bauarbeiten bis zum Dezember dauern und gut 830.000 Euro kosten werden.

Der Gemeinderat hatte den Bau des Radweges bereits im Mai beschlossen. Im Sommer bekam die Stadt Metzingen eine Förderzusage des Landes Baden-Württemberg für das Bauvorhaben. Der Förderzuschuss über 648.000 Euro stammt aus dem Bundesprogramm nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und wurde durch das Regierungspräsidium Tübingen bewilligt.

»Das Zukunftsteam hat das Projekt immer wieder in Erinnerung gebracht«

Metzingens Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh äußerte sich sehr zufrieden: »Dieses Projekt ist schon sehr lange in der Diskussion und wurde vehement vom Zukunftsteam Infrastruktur und Verkehr/Radverkehrskommission immer wieder in Erinnerung gebracht.« Sie habe das immer unterstützt. »Ich habe mich noch in meiner alten Funktion als Finanzbürgermeisterin, dafür eingesetzt, dass dieses Projekt trotz der damaligen Unsicherheiten in der Coronapandemie in den Haushaltsplan aufgenommen wurde. Nicht zuletzt wegen der Fördermöglichkeiten. Das hat sich ausgezahlt.« (eg)