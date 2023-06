After Work am Metzinger Marktplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Die Metzingen Marketing Tourismus GmbH (MMT) und die Metzinger Marktplatz-Gastronomen laden am Donnerstag, 22. Juni, von 17 bis 21 Uhr zum ersten Metzinger After Work auf dem Marktplatz ein. Die Veranstaltung ist eine Aktion im Rahmen der neu ins Leben gerufenen Initiative #kaufimstädtle. Die Vision der Cityinitiative ist es, dadurch die Innenstadt zu beleben und ein breit gefächertes Publikum anzusprechen. Denn was gibt es Schöneres, als mit den Kollegen direkt nach dem Büro gemeinsam zum Metzinger After Work zu gehen und dabei den Tag mit einem angesagten Drink Revue passieren zu lassen?, fragt die Cityinitiative in ihrer Mitteilung.

Für eine gesellige Atmosphäre sorgt eine »DJane« mit sommerlichen Beats. Zum Verweilen gibt es für jeden Besucher die passende Variante: Lauschige Sommer-Inseln, bequeme MMT-Liegestühle oder ein Platz direkt bei einem der Marktplatz-Gastronomen. Angeboten werden sommerlich leichte Spezialitäten und verschiedene alkoholische und alkoholfreie Getränke. Auf dem Marktplatz gibt es von der MMT angesagte Gin-Spezialitäten. Das Highlight ist die Präsentation des »MetzinGin«, der einem optischen Relaunch unterzogen wurde und erstmalig im neuen Design angeboten wird. Das Event erfordert von den Organisatoren einiges an Planung. Wenn es von den Besuchern gut angenommen wird, soll das After Work zukünftig fest im Metzinger Veranstaltungskalender verankert werden. (pm)

www.metzingen.de/kaufimstaedtle