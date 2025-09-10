Überfüllte Altglascontainer in Pliezhausen und Metzingen

Noch gibt es Kapazität in diesem Container für Weißglas. Gibt es diese nicht mehr, deponieren offenbar etliche Bürger leere Flaschen und Gläser neben oder auf den Behältern.

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN/METZINGEN. Auf einem Foto der Gemeinde Pliezhausen sind lauter Flaschen zu sehen. Dabei sollten diese zerschlagen im Altglascontainer liegen. Doch offenbar ist der Container auf dem Bild voll, und Bürger haben ihre leeren Gläser und Flaschen auf den Container und daneben gestellt. »Man nimmt die doch wieder mit heim, wenn der Container voll ist«, sagt der Leiter der Pliezhäuser Haupt- und Bauverwaltung Stefan Adam. Daran hapere es aber offenbar. Daher informiert die Gemeinde nun über die rechtlichen Folgen, die sich aus dem Entsorgen von Altglas ergeben. Dazu teilt sie über das Amtsblatt mit, dass das Abstellen außerhalb der Behälter »eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann«.

Ist ein Container voll, sollte die Entsorgungsfirma Alba aus Metzingen kontaktiert werden, rät die Verwaltung. Deren Kontaktdaten stünden auf dem Container. Ansonsten könnten die Pliezhäuser einen anderen Containerstandort in der Gemeinde aufsuchen, um dort ihre Gläser und Flaschen loszuwerden. Gibt es Leerungsengpässe, wie es derzeit in Pliezhausen der Fall sei, sollten die Bürger ihr Altglas solange zu Hause aufbewahren, bis die Behälter wieder Kapazitäten haben.

Nicht nur Problem in Pliezhausen

Auch im Metzinger Teilort Glems quillt der Weißglascontainer in der Ortsmitte über und wurde seit Wochen nicht mehr geleert. Inzwischen haben Bürger dort ihre Flaschen in den Grünglascontainer eingeworfen. Was der Grund für die Leerungsengpässe ist, ist unklar. Die Firma Alba hat sich bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht auf die Anfrage gemeldet. (GEA)