Theatermann Heiner Kondschak mit 69 Jahren gestorben

OFTERDINGEN. Der Musiker, Schauspieler, Regisseur und Theaterschriftsteller Heiner Kondschak ist tot. Seiner Agentur zufolge starb er an diesem Dienstag an Herzversagen. Kondschak, der 1955 im niedersächsischen Hohenhameln geboren wurde und zuletzt in Ofterdingen lebte, gehörte zu den markantesten Persönlichkeiten der Bühnenwelt in der Region. Er schrieb Stücke für Kinder wie Erwachsene; die von ihm kreierten Musikrevuen hatten teils Kultcharakter und wurden über Jahre hinweg mit Erfolg gespielt. Kondschak spielte, inszenierte und schrieb für das LTT in Tübingen, die Tonne in Reutlingen, das Theater Lindenhof in Melchingen und viele andere Bühnen. Seine Vielseitigkeit war legendär, er spielte etliche Instrumente und trat auch als Sänger, Liedermacher, Kabarettist und Kleinkünstler auf. Ein Treppensturz 2023 hatte tiefgreifende gesundheitliche Folgen. Zuletzt schien er sich jedoch erholt zu haben und plante eine neue Reihe an der Tonne. Sein Tod kam daher überraschend. (GEA)