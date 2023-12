Spotify-Rückblick: »Komet« schlägt auch in der Region ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Er hat eingeschlagen, und zwar richtig: »Komet« von Apache 207 und Udo Lindenberg ist in diesem Jahr in Deutschland der meistgestreamte Song auf Spotify. Auch in Reutlingen und der Region Neckar-Alb dominiert der Ohrwurm des Deutsch-Rappers und der Rockmusik-Legende alle Hitlisten im Jahresrückblick des Streamingdienstes. Wie sieht es auf den weiteren Plätzen aus? Auch da ist der Musikgeschmack in der Region dem deutschen »Mainstream« sehr ähnlich - mit einer Ausnahme.

Auf den Spitzenreiter »Komet« folgen in Deutschland »Flowers« von Miley Cyrus und »Sie weiß« von Ayliva und Mero. Exakt so sieht das Ranking auch für Reutlingen, Tübingen und Rottenburg aus. In Mössingen sind die Plätze zwei und drei im Vergleichen zu den deutschen Charts vertauscht. In Pfullingen hat sich »Daylight« von David Kushner auf die Position zwei vor »Flowers« und »Sie weiß« geschoben.

Einen etwas anderen Musikgeschmack als im Rest von Deutschland haben offenbar die Spotify-Hörer in Metzingen: Dort landete der Song »Weißes Haus« von Ayliva auf Position drei, der es nicht einmal in die deutsche Top 10 geschafft hat. Gleiches gilt für »9 bis 9« von Bausa, Sira und Dadchieff auf Platz vier im Ranking der Kelternstadt.

Apache 207 ist der Top-Artist in Deutschland

Wenig überraschend, dass 2023 in Deutschland ein Künstler am meisten auf Spotify gehört wurde, dessen Song bereits die Charts dominiert: Apache 207. Dahinter folgen Bonez MC und Taylor Swift. Identisch sieht das Ranking in der Region nur in Rottenburg aus. Auch in Reutlingen ist der »Komet«-Interpret die Nummer eins, allerdings sind hier Platz zwei und drei vertauscht. In den Nachbarstädten herrscht an der Spitze noch etwas mehr Vielfalt. In Tübingen und Metzingen ist Popstar Taylor Swift die Nummer eins. In Pfullingen und Mössingen liegt der deutsche Rapper und Dancehall-Musiker Bonez MC vorne.

In der Region gibt es zwei »Ausreißer« im Vergleich zum gesamtdeutschen Ranking. In der Tübinger Liste taucht der deutsche Rapper Cro auf Platz vier auf. In die deutsche Top 10 hat es für ihn in diesem Jahr nicht gereicht. In Pfullingen hat es auf Platz drei mit RAF Camora ein Künstler geschafft, der in Deutschland das Siegertreppchen knapp verpasst hat.

Deutsche Musik ist angesagt

Generell ist deutsche Musik wie schon im vergangenen Jahr in der Region Neckar-Alb immer noch sehr angesagt. Deutschsprachiger Hip-Hop ist in Reutlingen, Metzingen, Pfullingen, Mössingen und Rottenburg das beliebteste Genre. Nur in Tübingen liegt internationale Popmusik vorne. Deutsche Popmusik liegt in allen Städten aus der Region auf Rang drei.

Unterschiedlicher Geschmack bei den Podcasts

Auch Podcasts werden im Spotify-Jahresrückblick durchleuchtet.In dieser Kategorie sind sich die Hörer in Deutschland wie in der Region Neckar-Alb einig: An der Spitze thront wie gewohnt »Gemischtes Hack« von Comedian Felix Lobrecht und Moderator Tommi Schmitt. Im deutschlandweiten Ranking folgt »Fest und Flauschig« der Entertainer Jan Böhmermann und Olli Schulz. Anders als in der Region Neckar-Alb: Dort hat sich in allen Städten »Hobbylos« der Webvideoproduzenten Rezo und Julian Bam Platz zwei geschnappt.

Das Siegertreppchen komplettieren in den einzelnen Städten verschiedene Formate. In Reutlingen ist es der True-Crime-Podcast »Mordlust« der Journalistinnen Paulina Krasa und Laura Wohlers, in Tübingen der Kriminal-Podcast »Verbrechen« der Wochenzeitung Zeit. In Pfullingen, Metzingen, Mössingen und Rottenburg hat sich jeweils »Dick und Doof« von Influencerin Sandra (Selfiesandra) und YouTuber Luca (ConCrafter) Platz drei gesichert. (GEA)