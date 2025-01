Reutlinger Konzertreihe startet: Alte Musik und neuere Genres

Das Trio Chateau und Klaus-Dieter Mayer eröffnen die Konzertreihe am 9. Februar.

REUTLINGEN. Fünf Konzerte präsentiert die Konzertreihe Alter Musik für das neue Jahr in historischen Gebäuden in Reutlingen. Albrecht Holder, künstlerischer Leiter von Musica Antiqua, berichtet: »Zu hören sind Werke großer Meister bis hin zu unbekannteren Kompositionen von Mittelalter über Barock bis zur Klassik. Besonders spannend wird das neue Jahresprogramm, da auch musikalische Brücken zu neueren Genres wie Folk oder Blues die Alte Musik ergänzen.«

- Wintermusik

Die Musica Antiqua startet in der Wintermusik mit einer musikalisch-literarischen Zeitreise. Am Sonntag, 9. Februar, um 11 Uhr, laden das Trio Chateau und Klaus-Dieter Mayer (Rezitation) zu »Mozart in Paris« in den Reutlinger Spitalhofsaal ein. Wolfgang Amadeus Mozart besuchte Paris insgesamt zweimal. Das erste Mal reiste er als Wunderkind mit seiner Familie durch Europa, und Paris war eine der Stationen ihrer ausgedehnten Konzertreise. Während dieses Aufenthalts beeindruckte der siebenjährige Mozart den französischen Hof und die Pariser Adligen.

Im Alter von 22 Jahren kehrte er nach Paris zurück, um seine Karriere voranzutreiben. Doch er hatte weniger Erfolg als erhofft, denn er fand nicht die ersehnte Anstellung. Zudem starb seine Mutter im Juli 1778 überraschend, die ihn in die französische Metropole begleitet hatte. Der Briefwechsel Mozarts unter anderem mit seinem Vater sowie weitere Schriftstücke geben Aufschluss über die Lebensumstände und Gedanken Wolfgang Amadeus Mozarts.

»From Darkness to Light« ist am Sonntag, 23. Februar, 11 Uhr zu erleben, wenn Gerlinde Sämann (Sopran) und Vincent Kibildis (Harfe) Lieder von Nacht und Tag präsentieren. Mit ausgewählten Arien und Liedern des Mittelalters, der Renaissance, des Barock, des Folk und eigenen Kompositionen verweben die beiden Künstler unterschiedliche Klang- und Gefühlswelten und bilden die ganze Palette menschlichen Empfindens ab: Liebesglück, Verzweiflung, Ehrfurcht, Herzschmerz, Hingabe, Lebensfreude. Das Konzert findet ebenfalls im Reutlinger Spitalhofsaal statt.

- Sommermusik

Die Stephanuskirche Sondelfingen mit ihren mittelalterlichen Fresken und der kunstvollen Deckenbemalung ist auch dieses Jahr wieder Ort der beiden Sommerkonzerte der Musica Antiqua.

Am Sonntag, 10. August, 11 Uhr, bietet das Violinduo Florian Deuter und Mónika Waisman mit seinem Programm »Pocket Mozart« Mozarts Opern im Taschenformat.

Im aufstrebenden Bürgertum waren Bearbeitungen der populärsten Werke in kammermusikalischer Besetzung weit verbreitet und Mozarts berühmte Opern standen oben auf der Beliebtheitsskala. Die beiden Künstler haben eine ganze Reihe solcher Bearbeitungen von Mozarts Opern und Klaviersonaten gefunden, die die bekannten Melodien mit Witz und Finesse in diese Form bringen.

Eine musikalische Biografie von Johann Sebastian Bach und Martin Luther stellt der Gitarrist Volker Luft in seinem Programm »Soli Deo Gloria« am Sonntag, 31. August vor. Bach und Luther sind prägende Persönlichkeiten der Musikgeschichte, und Volker Luft nimmt die Matineebesucher mit seiner unterhaltsamen Moderation, die literarische, historische und kulturelle Bezüge herstellt, mit in die faszinierende musikalische Welt Bachs, ins Zeitalter Luthers und der Renaissance. Durch biografische Details der gespielten Komponisten wird die Vergangenheit lebendig.

- Herbstmusik

Alfred Gross widmet sich in seinem Konzert »Herbst des Mittelalters« der Tastenmusik der Jahre 1400 bis 1550, und er bringt ein selten gehörtes und gesehenes Instrument mit: das Clavicytherium. Am Sonntag, 9. November, um 11.30 Uhr, lässt er die Klänge des späten Mittelalters und der Renaissance in der gotischen Kapelle im Garten des Heimatmuseums erklingen. Sein Clavicytherium ist ein Nachbau, basierend auf dem einzig erhaltenen Original von circa 1480 aus Ulm. Auszüge aus dem Codex Faenza bis hin zu Kompositionen von Leonhard Kleber und Paul Hofhaimer geben wunderbare Höreindrücke der Musik vergangener Zeiten.

- Karten

Karten sind ab sofort erhältlich: Karten zu 17 Euro (ermäßigt 10 Euro) sind bei beim Easy Ticket Service erhältlich. (eg)

PROGRAMM Sonntag, 9. Februar: Mozart in Paris, 11 Uhr , Trio Chateau (Norbert Strobel – Oboe, Peter Fellhauer – Klarinette, Albrecht Holder – Fagott und Klaus-Dieter Mayer – Rezitation), Spitalhofsaal, Wilhelmstraße 71. Sonntag, 23. Februar: From Darkness to Light, 11 Uhr , Gerlinde Sämann, Sopran Vincent Kibildis, Harfe. Spitalhof. Sonntag, 10. August: Pocket Mozart 11 Uhr Florian Deuter & Mónika Waisman, Violinen, Stephanuskirche, Sondelfingen, Reichenecker Straße 59. Sonntag, 31. August: Soli Deo Gloria 11 Uhr Volker Luft, Gitarre und Moderation, Stephanuskirche, Sondelfingen. Sonntag, 9. November: Herbst des Mittelalters, 11.30 Uhr Alfred Gross, Clavicytherium, Kapelle im Heimatmuseumsgarten, Oberamteistraße 22. (eg)

