Zweitägiger Bahnstreik: Auch Tübinger Busverkehr könnte betroffen sein

TÜBINGEN. Die Beschäftigten der Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) sind von Sonntag, 14. Mai, 22 Uhr bis Dienstag, 16. Mai, 0 Uhr zum Warnstreik aufgerufen worden. Die RAB ist im Stadtverkehr Tübingen und auf der Strecke Rottenburg-Tübingen für die Fahrleistungen der Linie 19 zuständig. Der Streik ist am Montag und Dienstag jeweils von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss geplant.

Grundsätzlich können alle Fahrten auf der Linie 19 betroffen sein. Mit Einschränkungen in Form von Verspätungen, Fahrtausfällen oder geringeren Beförderungskapazitäten ist daher auf der Linie 19 generell an beiden Streiktagen zu rechnen. In Tübingen könnten rund zwei Drittel der Fahrten der Linie 19 betroffen sein (bis auf die Fahrten, die durch das Busunternehmen Kocher durchgeführt werden). Insbesondere entfallen gegebenenfalls alle Fahrten im morgendlichen Berufs- und Schulverkehr vor 8.45 Uhr. (eg)