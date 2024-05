Radfahrer bei Verkehrsunfall in Tübingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Tübinger Südstadt erlitten. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 64-Jähriger gegen 7.45 Uhr mit seinem Herrenrad die Schweickhardtstraße von der Königsberger Straße herkommend entlang.

Anschließend fuhr er in die Stuttgarter Straße ein und wurde hierbei von einem VW Transporter eines 62-Jährigen erfasst. Der Kombi-Lenker war auf dem rechten Fahrstreifen der B 27 von Hechingen herkommend bei »Grün« in den Kreuzungsbereich eingefahren. Der Radler wurde frontal von dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Er hatte keinen Fahrradhelm getragen. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle musste der 64-Jährige in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich auf mehr als 5.000 Euro belaufen. Der VW musste abgeschleppt werden. (pol)