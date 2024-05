Kunst und Gärten sind die beiden Leidenschaften des Roland Doschka. In seinem Landschaftsgarten am Rand des Rammerts hat er beides verbunden. Fast 50 GEA-Leser haben das von ihm entworfene Paradies erkundet.

Das Farbenmeer der Tulpen ist kein Zufall: Roland Doschka erläutert den GEA-Lesern, wie das pointillistische Muster zustandekommt. Foto: Armin Knauer Das Farbenmeer der Tulpen ist kein Zufall: Roland Doschka erläutert den GEA-Lesern, wie das pointillistische Muster zustandekommt. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.