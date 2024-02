Zwei Monate nach Cyberangriff: Ausleihe in Mössinger Bücherei wieder möglich

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Der Cyberangriff auf die Stadtverwaltung Mössingen liegt jetzt etwas über zwei Monate zurück. In der Stadtbücherei können ab Freitag wieder Medien ausgeliehen werden. In den vergangenen Wochen wurde am Aufbau einer komplett neuen IT-Infrastruktur gearbeitet. In der Zwischenzeit funktioniert etwa die Hälfte der Fachverfahren wieder und die Funktionsfähigkeit der Verwaltung ist großteils hergestellt. Auch der Zugriff auf die Datenablage ist wieder möglich. Priorisiert wurden dabei Dienstleistungen und Verwaltungsaufgaben, auf die die Bürger am meisten angewiesen sind. So können zum Beispiel im Bürgerbüro wieder alle Dienstleistungen bearbeitet werden.

Noch nicht möglich ist der Zugang auf den digitalen Bibliothekskatalog OPAC. Recherchen, Verlängerungen und Vorbestellungen sind telefonisch oder persönlich möglich. Weiterhin funktionieren die EC-Kartenzahlung und der Zugriff auf die Datenbanken Munzinger und Brockhaus noch nicht. Mahnungen werden noch bis Donnerstag, 29. Februar, ausgesetzt.

Immer noch Schwierigkeiten

Es gibt nach wie vor Bereiche und Verwaltungsverfahren, bei denen noch nicht alles funktioniert. Die Kindergärten sind über E-Mail noch nicht erreichbar, können aber über die KiKom-App kommunizieren. Im Rathaus kommt es zwischendurch zu einer Überlastung der Telefonanlage. Die Mitarbeiter der Verwaltung stehen für Fragen vor Ort, telefonisch und per E-Mail zur Verfügung.

Von der Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg, dem Landeskriminalamt und der IT-Dienstleisterin Komm.ONE sowie dem IT-Dienstleister der Stadt Mössingen wird die Stadtverwaltung seit dem Angriff kompetent und zuverlässig unterstützt. Auch die Nachbarkommunen Bodelshausen, Nehren, Ofterdingen und der Landkreis Tübingen haben in der Überbrückungszeit unbürokratisch geholfen, damit die wichtigsten Dienstleistungen jederzeit für die Bürger angeboten werden konnten. (a)

