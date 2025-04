»Wettlauf um die Welt«: Zwillinge aus Bodelshausen in ZDF-Reiseformat

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. Wer Timo und Marcus Nill aus Bodelshausen in Aktion sieht, merkt sofort: Diese beiden verbindet mehr als nur das gemeinsame Geburtsjahr und der identische Look. Die 38-jährigen Zwillingsbrüder leben, arbeiten und urlauben zusammen – und haben sich nun gemeinsam auf ihr bislang größtes Abenteuer eingelassen: eine Reise quer durch Südamerika, dokumentiert in der ZDF-Show »Terra X: Wettlauf um die Welt«.

Im elterlichen Familienbetrieb in Bodelshausen arbeitet Timo als Großhandelskaufmann, Marcus als Elektromeister. Große Reisen kamen im eng getakteten Berufsalltag bislang zu kurz. Doch bevor die Brüder die Firma übernehmen, wollen sie die Gelegenheit nutzen, ihre Komfortzone zu verlassen – ohne Luxus, ohne Smartphone, dafür mit begrenztem Budget, Landkarte und einer gehörigen Portion Abenteuerlust. Für die passionierten Wellnessurlauber mit Faible für Fünf-Sterne-Hotels ist das ein Sprung ins kalte Wasser.

»Es war das Abenteuer unseres Lebens«, sagt Marcus im ZDF-Interview. »Wir erlebten die ganze Gefühlspalette: Es war kräfteraubend, nervenaufreibend und unterhaltsam. Vor allem aber abenteuerlich, lustig – und manchmal auch traurig.« Timo ergänzt: »Ich habe in kurzer Zeit mehr erlebt, gelernt und gespürt als je zuvor.« Trotz aller Strapazen sind sich beide einig: »Wir wollen keine Sekunde missen.«

Vom Schwabenland in den peruanischen Regenwald

Der Auftakt zur sechswöchigen Reise erfolgt in der am vergangenen Mittwoch ausgestrahlten ersten Folge – mitten im peruanischen Regenwald, in Puccallpa. Fünf Teams, darunter auch Timo und Marcus Nill, stehen vor der Aufgabe, mit Landkarte, GPS-Tracker und einem Budget von 1.700 Euro pro Person so schnell wie möglich den südlichsten Zipfel Südamerikas zu erreichen: Ushuaia. Flugreisen sind tabu, moderne Technik ebenso. Schon beim ersten Etappenziel, der Stadt Puno, wird klar: Der Wettlauf wird hart.

Darum geht's bei »Terra X: Wettlauf um die Welt« »Terra X – Wettlauf um die Welt« ist das neue Reality-Reiseabenteuer des ZDF. In dem Spin-off der Wissensreihe Terra X treten fünf Kandidatenpaare gegeneinander an und reisen quer durch Südamerika – ohne Internet, Handy oder Flugzeug. Stattdessen sind sie auf die Hilfe der lokalen Bevölkerung angewiesen. Mit einem knappen Budget und einfachen Landkarten müssen sie fünf Checkpoints passieren, unterwegs Highlights entdecken und sich mit ungewöhnlichen Jobs etwas dazuverdienen. Das Gewinnerteam erhält 25.000 Euro Preisgeld. Die weiteren Folgen werden auf dem TV-Sender ZDF Neo ausgestrahlt: Am Mittwoch, 30. April und 7. Mai , um 20.15 Uhr (Folge 2 und 3), außerdem: sonntags, am 18. Mai, 25. Mai und 1. Juni, jeweils um 15.05 Uhr sowie alle drei Folgen hintereinander am Samstag, 7. Juni 2025, ab 11.45 Uhr. Alle Folgen sind bereits in der ZDF-Mediathek verfügbar. (GEA)

Die Brüder, die zu Hause gerne alles durchplanen, werden bereits etwas hektisch. Die Sprachbarriere sorgt für erste Komplikationen – Schulenglisch und Schwäbisch stoßen schnell an ihre Grenzen. Diese überwinden sie aber dank ihrer offenen Art und finden ein erstes Transportmittel: ein Tuk-Tuk, eine motorisierte Rikscha. Sie starten hochmotiviert: »Wir wollen das gewinnen«, sagt Timo – auch wenn er selbst weiß, dass Pünktlichkeit nicht ihre Stärke ist. Dazu kommt ein Hang zur Großzügigkeit: Dem Tuk-Tuk-Fahrer zahlen sie im Überschwang den doppelten Preis als Trinkgeld. Auch bei der ersten Unterkunft greifen sie vergleichsweise tief in die Tasche: umgerechnet 36 Euro für eine Nacht im Hotel – viel in einem Wettbewerb, bei dem jeder Euro zählt.

Highlight: Schwimmen mit Seelöwen

Ihr größtes Highlight der Reise erwartet sie bereits zu Beginn des Trips auf den Palomino-Inseln bei Lima: das Schwimmen mit Seelöwen. »Die Seelöwen waren unglaublich – auch wenn sie streng gerochen haben«, erzählt Marcus lachend. »Wir wollten sie am liebsten knutschen«, ergänzt Timo. Danach wird es anstrengend: Eine 20-stündige Busfahrt über die Anden steht am Ende der ersten Folge an. Und danach: dünne Luft, wenig Schlaf, Knochenarbeit in einer Salzmine. Trotzdem bleiben die Nills kämpferisch und humorvoll: »Das kriegen wir auch hin.«

Ohne zu viel über den weiteren Verlauf des Rennens zu verraten, machen die Brüder im ZDF-Interview deutlich: Die Reise hat ihr Leben verändert. »Wir versuchen heute, sparsamer, entspannter und bewusster zu leben«, sagt Timo. »Und wir sind täglich dankbar für fließendes Wasser und funktionierende Toiletten.« Auch beruflich haben die beiden Klarheit gewonnen: »Wir wissen jetzt sicher, dass wir den elterlichen Betrieb gemeinsam weiterführen wollen.« Marcus ergänzt: »Wir gehen bewusster mit Geld um, da wir auf der Reise gelernt haben, wie viel mit wenig Budget möglich ist. Wir können mit unserem Leben glücklich sein und wissen nun auch, dass die nächste Reise mit Rucksack noch länger auf sich warten lässt.« (GEA)