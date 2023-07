Welche Straßen in Tübingen wegen des Mey-Triathlons gesperrt sind

Mit der schönen Tübinger Neckarfront im Hintergrund starten am Sonntagmorgen an der Eberhardsbrücke die Triathleten im Neckar, aufs Schwimmen folgen dann noch das Radeln und Laufen.

TÜBINGEN. Geschwommen wird im Neckar, mit dem Fahrrad geht es in Richtung Bebenhausen, und zum Schluss gibt es noch einen Lauf durch die Tübinger Innenstadt: Der sechste Mey Generalbau Triathlon findet am Sonntag, 23.­ Juli 2023, statt. »Der Triathlon ist nach drei Jahren Corona-bedingter Pause endlich zurück in der Stadt. Tübingen wird wieder zur malerischen Kulisse für die Sportlerinnen und Sportler, denen ich viel Erfolg wünsche«, sagt Oberbürgermeister Boris Palmer. Wegen des Triathlons sind etliche Straßen und Plätze von Samstag, 22. Juli, bis Sonntag, 23. Juli, gesperrt.

Im südlichen Stadtzentrum sind die Friedrichstraße ab der Poststraße, die Karlstraße, die Europastraße von Gebäude Nr. 3 bis ans Trautwein-Eck sowie die Eberhardsbrücke von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr, für Autos voll gesperrt. Die Mühlstraße ist von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 17.30 Uhr, für Autos voll gesperrt. Die Uhlandstraße ist von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr, zwischen der Friedrichstraße und dem Platz der Stadt Monthey voll gesperrt. Fahrradfahrer müssen ihr Rad schieben, Fußgänger können die Straßen passieren.

Das Lustnauer Tor ist am Sonntag von 6 bis 16.30 Uhr komplett gesperrt. Die Zu- und Abfahrt zum Österberg ist in diesem Zeitraum nur über den Weg »Untere Halden« möglich.

Am Sonntag ist die Wilhelmstraße vom Lustnauer Tor bis zur Köstlinstraße von 6 bis 16.30 Uhr voll gesperrt. Stadtauswärts ist die Wilhelmstraße ab der Kreuzung Köstlinstraße in beide Richtungen befahrbar, sodass Anwohner und Gewerbetreibende über die Köstlinstraße in die Schlachthausstraße und in die Brunnenstraße gelangen können.

Bebenhausen und Lustnau: Die Landesstraße 1208 wird ab dem Kreisverkehr Kälberstelle einschließlich des Stadtgebiets Tübingen am Sonntag von 6 bis 12.30 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Dieser wird großräumig umgeleitet. Anlieger können für die Zufahrt nach Bebenhausen die Umleitungsstrecke über den Rittweg nutzen. Die Zufahrt nach Lustnau und Pfrondorf ist über die Stuttgarter Straße gewährleistet. Ab 12.30 Uhr werden die L1208 und die Adlerkreuzung wieder für den Verkehr freigegeben.

Auf der Platanenallee wechseln die Sportlerinnen und Sportler zwischen Schwimmen und Radfahren. Deshalb ist sie von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 24 Uhr, gesperrt.

Der TüBus wird großräumig umgeleitet und verkehrt nach einem Sonderfahrplan. Informationen dazu gibt es im Internet unter www.swtue.de/tuebus/fahrgastinformationen/verkehrsmeldungen.

Neben allen Parkhäusern und öffentlichen Parkplätzen stehen der Kaufland-Parkplatz in der Reutlinger Straße 44 und der Parkplatz am Edeka-Center in der Eugenstraße 74 zusätzlich zur Verfügung. Reisebusse können den Festplatz als Ausweichparkplatz nutzen. Dort gibt es auch weitere kostenlose Parkplätze. Der Fußweg in die Altstadt ist ausgeschildert. (pm)