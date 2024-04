Graffiti auf Platanen der Tübinger Neckarinsel sind entfernt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Graffitis auf den Platanen der Neckarinsel in Tübingen sind entfernt worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Nahezu alle Bäume der Platanenallee wurden in den vergangenen Wochen mit diversen Schriftzügen besprüht: Nach »Angst« in gelber Farbe, stand »FCK EMF« in hellblau auf den 200 Jahre alten Bäumen. Die Polizei hat dazu Ermittlungen aufgenommen. Die Stadt hat nun versucht, mithilfe einer externen Firma, die ihre Hilfe bei der Reinigung angeboten hat, die Schriftzüge zu entfernen, heißt es in einer Pressemitteilung.

»Die Kritzeleien sind zwar nicht ganz weg, aber eine sanfte Reinigung und ein Anstrich mit künstlicher Rinde hat zumindest aus der Ferne den natürlichen Zustand wieder hergestellt«, schreibt Oberbürgermeister Boris Palmer auf seiner Facebookseite. Die Stadtgärtner testeten gemeinsam mit Experten der Firma Graewer aus Dettingen unter Teck die Reinigung mittels eines Lasers. Die Technik wurde unter anderem bei der Reinigung der Farbattacken auf das Brandenburger Tor angewendet. Der Laser dringt in die Farbe hinein und löst diese auf. Allerdings entwickelt sich im Moment der Auflösung in der Farbe Hitze. Die Stadtgärtner haben entschieden, dass dies zu gefährlich für die Bäume ist. Aufgrund dessen wurden die Schmierereien mit Stammschutzfarbe, die sowohl optisch als auch schützend wirkt, überstrichen. Welche Schäden die Graffitifarbe an den Bäumen verursacht, kann man erst in den kommenden Jahren sagen.

»Hoffen wir, dass die absurde Idee, jetzt auch noch die schönsten Bäume weit und breit zu beschmieren, wieder verschwindet«, schreibt Palmer. »Und um das zu unterstützen, wird die Allee auch Nachts bestreift.« Ab sofort kontrolliert der kommunale Ordnungs- und Vollzugsdienst in den Nachtstunden die Platanenallee engmaschig. (pm)