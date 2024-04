Jugendlicher besudelt in Tübingen Polizeiauto mit Filzstift

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Freitag gegen 23.45 Uhr ist es in der Tübinger Uhlandstraße, Höhe Kepler-Gymnasium, zu einem unbesonnenen Auftreten von Jugendlichen gekommen, wie es die Polizei beschreibt. So wurde durch einen 16 Jahre alten Jugendlichen mit einem schwarzen Filzstift ein Streifenwagen des Polizeireviers Tübingen besudelt und wenig später von einem anderen Jugendlichen wieder weggewischt. Der minderjährige Täter konnte allerdings kurz nach der Tat von den Beamten festgestellt und nachfolgend an seiner Wohnanschrift der Mutter übergeben werden. Ob eine entsprechende Reinigung des Fahrzeuges noch nötig ist und ob die daraus resultierenden Kosten ihm gegebenenfalls auferlegt werden können, wird noch geprüft. (pol)