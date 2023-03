Von Hillus Herzdropfa bis Yoga bei der VHS Gomaringen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Die Volkshochschule Gomaringen bietet neben Kursen und Vorträgen auch in diesem Semester wieder hochkarätige Kulturveranstaltungen an. So kommt am Freitag, 17. März, Annette Kruhl mit ihrem Programm »Männer, die auf Handys starren« in die Kulturhalle. Diese Veranstaltung musste coronabedingt bereits mehrmals verschoben werden.

Schwäbische Mundartautoren

Fans der schwäbischen Comedy sind am Mittwoch, 17. Mai, zum Abend mit Hillus Herzdropfa und ihrem neuen Programm »Schtoi(reiche) Albschwoba« eingeladen. Mit dabei ist Friedel Kehrer-Schreiber. Sie moderiert auch am Sonntag, 11. Juni, die Veranstaltung »Auf a Schwätzle«, bei der mehrere schwäbische Mundartautoren ihre aktuellen Texte im besonderen Ambiente des Schlosshofs vorlesen.

Bereits nächsten Donnerstag, 2. März, stellt Bastian Kaiser, Rektor der Hochschule für Forstwissenschaften sein aktuelles Sachbuch »Bin im Wald« vor. Dabei räumt er mit Legenden und Missverständnissen auf und liefert Fakten rund um die Relevanz der Wälder im Hinblick auf die aktuelle Klima- und Nachhaltigkeitsdebatte.

Unter dem Motto »Bes(ch)wingt in den Frühling« begrüßen die Chans’Artisans am Freitag, 31. März, mit französischen Chansons, Swing- und Bossa Nova-Titeln den Frühling. Am Sonntag, 14. Mai, lädt Dietlinde Ellsässer wieder zum Theaterspaziergang durch die Gomaringer Fluren mit anschließendem Vesper ein.

Weitere bewährte Klassiker im Frühjahrsprogramm sind das Picknickkonzert rund um die Terrasse der Kulturhalle am Sonntag,18. Juni. Dieses Jahr musikalisch von der Big Band der Jugendmusikschule und einem Ensemble des Gomaringer Musikvereins gestaltet.

Bereits zum dritten Mal ist am Freitag, 23. Juni, ein Gitarrenabend im Schlosshof mit einem Ensemble der Jugendmusikschule Steinlach und der Tübinger Musikschule. Gemeinsam mit dem Verein Kultur- und Tanz-Etage präsentiert die VHS am Samstag, 1. Juli, Jakob Nacken und die Toyboys mit einem Improkonzert. Wer selbst musikalisch aktiv werden will, kann dies jeden Montag im Mundharmonikakurs (Chromonica) von Heiderose Riefler. Hierfür sind keine Vorkenntnisse nötig.

Vorsorge im Notfall

Auch die praktische Lebenshilfe kommt im Programm nicht zu kurz. So hält Andreas Dürr am Dienstag, 7. März, einen Vortrag mit vielen praktischen Tipps über die Vorsorge im Not- oder Katastrophenfall. Die Einrichtungsberaterin Susanne Fauser verrät am Donnerstag, 9. März, wie man mit neuen Farben frischen Wind in sein Zuhause bringt.

Gartenfreunde bekommen am Freitag, 10. März, im Vortrag »Start ins Gartenjahr« von Jürgen Hirning wertvolle Praxistipps, wie ihr Garten fit für die neue Saison wird. In der Reihe »Gesundheitsforum« informiert Dr. Uwe Schwaiger am Dienstag, 21. März, über die Schilddrüse. Neben Kursangeboten aus dem Bewegungs- und Entspannungsbereich, wie Pilates mit Rückenfit, Wirbelsäulengymnastik und Beckenbodentraining am Donnerstagvormittag, gibt es zahlreiche neue Kurse im Kreativbereich, wie die Malkurse von Henriette Diether oder Angelika Paschke.

Fahrsicherheitstrainingskurse für E-Bike und Bio-Bike bietet der erfahrene E-Bike-Instruktor aus Gomaringen, Dieter Brenzel, im März an. Im Kurs »Was unsere Partnerschaft stärkt und pflegt« können Paare ihren gemeinsamen Fundus an Talenten und Stärken unter der fachkundigen Anleitung des Coachingpaares Cornelia Hendel und Christian Menter am Samstag, 18. März, neu- beziehungsweise wiederentdecken.

Das komplette Angebot an Kursen und Veranstaltungen der VHS Gomaringen steht gedruckt im Gesamtprogramm der VHS Reutlingen oder auf der Homepage. Eine Anmeldung ist online oder telefonisch möglich. (eg)

