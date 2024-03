Vollsperrung bis Jahresende an Bahnbrücke in Mössingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Ziemlich überrascht standen am Montag viele Verkehrsteilnehmer in Belsen und Mössingen vor Straßenabsperrungen. Die mithin am meisten befahrene innerörtliche Verbindungsstraße – das Ernwiesensträßchen – wurde am Morgen für den Verkehr dicht gemacht. Zwischen dem Ortsteil Belsen und dem Gewerbegebiet ist ab sofort kein Durchkommen mehr. Ebenso wenig kann man in Gegenrichtung vom Kreisverkehr in der Butzenbadstraße (beim OBI) hoch zum Sportheim am Ernwiesenstadion fahren. Grund sind die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke. Die rund hundert Jahre alte Überquerung muss – wie berichtet – erneuert und den Bedürfnissen der Regional-Stadtbahn angepasst werden. Nun ist Geduld gefragt, denn die Bauarbeiten sind bis Jahresende terminiert. Die nächsten zehn Monate heißt es Umwege fahren und laufen. Die Brücke und der angrenzende Bahndamm sind weiträumig eingezäunt. Die Zufahrt zu den Glas- und Altkleidercontainer erfolgt nun ausschließlich über die Albblick- und Öhrnbachstraße. Fußgänger und schiebende Radfahrer können sich zwischen dem Sportheim und dem Ernwiesensträßle entlang des Absperrgitters bewegen. Allerdings auf unbefestigtem Untergrund. Die neue Eisenbahnbrücke wird auf 3,30 Meter Höhe und von 4,50 auf 5,50 Meter Breite mit einem Gehweg vergrößert. (mey)