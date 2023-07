Verkehrs-Einschränkungen am Tübinger Europaplatz teils aufgelöst

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Bauarbeiten am Epplehaus sind beendet und die Sperrung der Europastraße auf Höhe der Karlstraße aufgehoben. Ab Donnerstag, 27. Juli, kann man die AOK, den Marktladen, die Tiefgarage an der Post und die südliche Karlstraße wieder aus östlicher Richtung über die Steinlachbrücke und Poststraße anfahren. Das Trautwein-Eck an der Kreuzung von Europa- und Karlstraße ist dann wieder für private Autos gesperrt und künftig den Bussen, Taxen und Radfahrenden vorbehalten.

Der neue ZOB geht am frühen Donnerstagmorgen in Betrieb – dann halten die Busse an den neuen Bussteigen. Ab diesem Zeitpunkt ist der ZOB für den Individualverkehr gesperrt: Autos dürfen hier nicht mehr fahren. Diese Verkehrsregelung ist dauerhaft und gilt auch nach Fertigstellung des Baufeldes. Die Anfahrt mit dem PKW aus westlicher Richtung über die Europastraße endet dann vor dem ZOB mit der Abfahrt in die Tiefgarage vor dem Bahnhof. Radfahrende können aus westlicher Richtung und von der Uhlandstraße her über den neu gebauten Radweg entlang der Europastraße bis zur Radstation fahren, den ZOB an der Ampel zum Bahnhof hin kreuzen und am Radexpress vorbei in Richtung Osten zur Poststraße weiterfahren. Das funktioniert auch in entgegengesetzter Richtung. (pm)