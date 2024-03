Vergiftung im Holzpellet-Lager in Mössingen

Zwei Rettungshubschrauber waren nach einem Unglücksfall in Mössingen am Samstagnachmittag im Einsatz. FOTO: MEYER

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Holzpellets gelten als nachhaltiger und klimaneutraler Brennstoff. Doch die zu länglichen Stäbchen gepresste Sägespäne haben eine potenziell gefährliche Eigenschaft: Aus ihnen entweicht das hochgiftige Kohlenmonoxid (CO). Während der Lagerung in geschlossenen Räumen reichert sich kontinuierlich Gas an. Sind diese schlecht belüftet, kann das zunächst zur Ohnmacht und dann zu lebensgefährlichen Vergiftungen führen, zumal CO farblos und geruchslos ist und daher nicht bemerkt wird.

Zwei Notärzte wurden in die Stadtmitte eingeflogen. FOTO: MEYER Zwei Notärzte wurden in die Stadtmitte eingeflogen. FOTO: MEYER

Eine zu hohe Konzentration von Kohlenmonoxid wurde am Samstagnachmittag offenbar zwei Personen in Mössingen zum Verhängnis. Sie wurden in einem Pellets-Lagerraum eines Wohnhauses aufgefunden. Atemschutzträger der alarmierten Mössinger Stadtmitte-Abteilung retteten die beiden Bewusstlosen ins Freie. Dort wurden sie von zwei Notfall-Rettungsteams des DRK und des ASB versorgt. Neben einem Notarzt aus Tübingen wurden zwei weitere Notärzte mit Rettungshubschraubern eingeflogen. Die Maschinen landeten unweit der Unglücksstelle auf einer Wiese bei Hoeckle-Gelände nahe der Langgaß-Turnhalle. Eine Person wurde in die Klink geflogen, die andere mit dem Rettungswagen transportiert.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt stetig vor dem Gefährdungspotenzial.: Bei der Herstellung der Pellets werden durch das Zerkleinern, Erwärmen und Trocknen des Holzes Autooxidationsprozesse in Gang gesetzt. Aus ungesättigten Fettsäuren entstehen dann Gase wie das gesundheitsschädliche Kohlenmonoxid und verschiedene Aldehyde. Noch Monate nach der Herstellung können die Pellets diese Gase freisetzen. Die Konzentration in Lagerräumen kann, auch durch eine defekte Heizung so hoch sein, dass es zu schweren Vergiftungen mit Todesfolge kommen kann. Eine konstante Belüftung der Räume sei deshalb das A und O; ein Kohlenmonoxid-Melder unverzichtbar. Das Institut empfiehlt, permanent ein Kellerfenster geöffnet zu haben. (GEA)