Traktor fährt Holzmast in Nehren um: Zugverkehr lahmgelegt

Ein Holzmast über den Gleisen am Bahnhof in Nehren legt den Zugverkehr zwischen Tübingen und Balingen lahm.

NEHREN. Der Zugverkehr zwischen Tübingen und Balingen ist aktuell lahmgelegt. Grund ist ein Holzmast, der am Haltepunkt in Nehren um etwa 16:30 Uhr auf die Gleise gefallen ist, wie die Polizeibeamten dem GEA vor Ort berichten. Laut Polizei ist ein Traktor dafür verantwortlich gewesen. Dieser ist von Mössingen kommend mit seinem Ausleger an einem an den Holzmasten befestigten Kommunikationskabeln hängen geblieben und hat dann einen dieser Holzmasten umgerissen, der dann auf das Gleis am Haltepunkt gefallen ist. Über das an den Masten befestigten Kabel kommunizieren Bahn-Mitarbeiter von Bahnhof zu Bahnhof. Zudem hat der Traktor einem Lichtmast mit umgerissen.

Der Verursacher. Foto: Jürgen Meyer Der Verursacher. Foto: Jürgen Meyer

Die Bahn ist bemüht, noch am Abend Techniker zu finden, die einen Behelfsmasten aufstellen. Im Laufe des Abends soll zudem ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Mehrere hundert Pendler stecken derzeit an Bahnhöfen in Tübingen, Dußlingen, Mössingen oder Hechingen fest. Wann der Zugverkehr wieder aufgenommen werden kann, ist laut einem Bahn-Sprecher noch nicht absehbar. »Klar ist nur, dass es nicht in den nächsten zehn Minuten passiert ist.«

Pendler sind in Dußlingen gestrandet. Foto: Jürgen Meyer Pendler sind in Dußlingen gestrandet. Foto: Jürgen Meyer

Gegen 20 Uhr teilte die Bahn mit, dass die »Gegenstände« auf der Strecke entfernt worden seien, es aber noch zu Verspätungen kommen könne. Auf der betroffenen Strecke fährt die Regionallinie IRE6 der Deutschen Bahn sowie Züge des Bahnunternehmens SWEG. (GEA)