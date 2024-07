Der neu gewählte Gemeinderat traf sich am Montag zum ersten Mal. Zweite Reihe von links: Thomas Nill, Gerd Klett, Tanja Schmidt, Jürgen Lauhoff, Stanislava Eisele. Erste Reihe von links: Stefan Kuhn, Christoph Beck, Andreas Neuscheler, Thomas Schelling, Karl-Heinz Nill, Karl-Bernd Stocker, Sonja Dietsche, Gudrun Märkle, Stephanie Keller, Bürgermeister Egon Betz. Foto: Nadine Nowara Der neu gewählte Gemeinderat traf sich am Montag zum ersten Mal. Zweite Reihe von links: Thomas Nill, Gerd Klett, Tanja Schmidt, Jürgen Lauhoff, Stanislava Eisele. Erste Reihe von links: Stefan Kuhn, Christoph Beck, Andreas Neuscheler, Thomas Schelling, Karl-Heinz Nill, Karl-Bernd Stocker, Sonja Dietsche, Gudrun Märkle, Stephanie Keller, Bürgermeister Egon Betz. Foto: Nadine Nowara

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.