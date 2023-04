Talheimer Osterbrunnen als Blickfang mit christlicher Symbolik

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN-TALHEIM. Sie sind beliebte Ausflugsziele – die geschmückten Osterbrunnen. Es gibt sie seit rund 100 Jahren. Auf die christliche Symbolik wie Taufwasser, Eier für Fruchtbarkeit und das Osterlicht für die Auferstehung bezieht sich dieser junge Brauch. Aber es gibt auch profane Gründe, wie die Belebung des Tourismus. Da ist in Talheim noch Luft nach oben. Nachdem der Ortschaftsrat zu Beginn der Pandemie die Idee des Dorfbrunnen-Schmückens aufgegriffen hatte, machten viele Bürger mit und stellten Dekorationen und Blumen als Blickfang an die Ortsdurchgangsstraße. Dieses Jahr ist die Aktion noch nicht so richtig in Schwung gekommen, bedauert Ortschaftsrätin Saskia Geiser. Die Floristin wünscht sich, dass noch mehr bei der Dorfverschönerung mitmachen. Am heutigen Samstag ist noch Gelegenheit dazu. Den Brunnen ziert den von der Zimmerei Haas ausgesägten und von Annika Müller bemalten Hasen. Am Ostermorgen kommt das Osterlicht aus der Bergkirche dazu, mit einem Spenden-Kässle für die Renovierung des Turms. (mey)