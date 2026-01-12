Mössinger FWV will kein Defizit im Forst

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Auf den ersten Blick ist es nicht so richtig nachvollziehbar. Die Preise, zumindest für Nadelstammholz, sind konstant so hoch wie noch nie, und trotzdem prognostizierte die Forstverwaltung dem Mössinger Gemeinderat im Dezember für das Jahr 2026 ein Minus von rund 74.000 Euro, nachdem das Jahr 2025 schon mit einem Defizit von knapp 70.000 Euro abgeschlossen wurde. Damit will sich die FWV-Fraktion aber nicht abfinden. Für die Haushaltsberatung am 19. Januar stellt sie den Antrag, das Betriebsjahr zumindest ausgeglichen zu gestalten" oder sogar mit einem Gewinn abzuschließen. Möglich machen soll dies nicht näher beschriebenes "aktives Management".

Die Situation im Forst nimmt die FWV zum Anlass für einen weiteren Antrag, der für den Haushalt 2026 aber möglicherweise noch keine Relevanz hat. Die größte Fraktion im Mössinger Gemeinderat möchte, dass die Verwaltung über sämtliche Verträge mit externen Dienstleistern informiert, die in diesem Jahr zur Verlängerung anstehen und ein Gesamtvolumen von 30.000 Euro überschreiten. Nur dann könne der Gemeinderat dahingehend reagieren, dass über Vertragsverhandlungen bessere Konditionen erreicht werden könnten.

Forst zu teuer

Gerade der Forst ist aus Sicht der FWV ein Beispiel für eine »vergebene Chance«. Der Vertrag über die »Beförsterung« des Mössinger Waldes war zum 1. Januar 2025 mit dem Landkreis Tübingen verlängert worden. Allerdings: »Die Personalkosten sind im Vergleich zu Umsatz und Ergebnis zu hoch. Andere Forstbetriebe arbeiten mit deutlich weniger Personal«, kritisiert die FWV. Nur im Rahmen von Vertragsverhandlungen hätte man Änderungen erreichen können. »Hier haben wir eine Möglichkeit verpasst.«

Mobilität: »Stelle streichen«

Weil die aktuelle Finanzsituation zur »Konzentration auf notwendige Pflichtaufgaben« zwinge, will die FWV die im Haushaltsentwurf eingeplante Stelle für einen Mobilitätsbeauftragten vorerst nicht besetzen. Angesichts des großen Investitionsbedarfs könne sich die Stadt »Investitionen in Freiwilligkeitsleistungen« auf absehbare Zeit nicht leisten. Sobald die Haushaltslage es zulasse, könne die Einrichtung der Stelle erneut geprüft werden. Für die auf vier Jahre befristete Stelle würde die Stadt einen Zuschuss erhalten. Laut FWV würde sie den Haushalt im dritten und vierten Jahr mit jeweils 75.000 Euro belasten.

Die Aufgabe des oder der Mobilitätsbeauftragten wäre, zur Inbetriebnahme der Stadtbahn ein Konzept zu entwickeln, wie die verschiedenen Formen von Mobilität verknüpft werden können. Schließlich bringt die Stadtbahn am Mössinger Bahnhof viel mehr Verkehr auf die Schiene, sodass der gesamte Zubringerverkehr, ob mit Bus oder Auto, mit Rad oder zu Fuß, neu überdacht werden muss.

Nur noch hausintern

Als weitere Sparmaßnahme fordert die FWV, Klausurtagungen des Gemeinderats und seiner Gremien nicht mehr in externen Räumlichkeiten abzuhalten, sondern nur noch städtische Gebäude dafür zu nutzen. Die Verwaltung solle deshalb prüfen, welche Lokalitäten dafür infrage kämen. Außerdem solle in den Haushalt Geld eingestellt werden für eine gemeinsame Veranstaltung von Verwaltung, dem Handels- und Gewerbeverein und den anderen Vereinen. Dabei solle besprochen werden, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen bei städtischen Veranstaltungen wie dem Rosenmarkt, dem Stadtfest oder dem Weihnachtsmarkt seien und wie das Angebot von Speisen und Getränken abgestimmt werden könne.

Um die Kosten bei Bauprojekten zu senken, fordert die FWV, wo immer möglich vereinfachte und standardisierte Planungsverfahren anzuwenden. Dabei solle die Stadt auch auf Unterlagen und Lösungen von anderen Kommunen zurückgreifen und auf Wettbewerbe verzichten. Abweichungen davon sollten nur möglich sein, wenn anderweitig die Lebenszykluskosten reduziert werden könnten. Ziel sei, neben der Senkung von Kosten die Planungszeiten zu verkürzen und das eigene Personal effizienter einsetzen zu können. (GEA)