Tübinger Parkzonen sollen ausgeweitet werden

TÜBINGEN. Nur in ganz wenigen Gebieten in Tübingen darf man sein Auto einfach so am Straßenrand abstellen. Meist gilt Anwohnerparken mit Berechtigungs-Ausweis. Oder Fremdparker müssen ein Ticket am Automaten lösen. Die Fraktion von AL und Grünen im Gemeinderat will nun auch die letzten »weißen« Flecken in der Weststadt tilgen und hat einen entsprechenden Antrag gestellt. In den Einführungsjahren sollen – wie aktuell in den Erweiterungszonen der Nordstadt – auch Monatstickets vergeben werden.

Nach Angaben von AL und Grünen beklagen sich Anwohner über zunehmenden Park-Such-Verkehr. Sie fänden kaum Kurzzeitparkmöglichkeiten für sich selbst und ihre Gäste. Außerdem werde beobachtet, dass viele Fahrzeuge aus den benachbarten Stadtteilen für lange Zeit dort abgestellt werden – zum Beispiel Camping-Fahrzeuge. Es gehe auch um eine Frage der Gleichbehandlung.(GEA)