Tübingen wird diese Woche wieder mediterran und sportlich

TÜBINGEN. Knuspriges Spanferkel, Kräuter aus der Provence und süße Calissons: Vom 13. bis 17. September weht beim umbrisch-provenzalischen Markt wieder ein mediterraner Duft durch Tübingen. Neben Altbewährtem locken neue Angebote und ein Kinderfest die Besucher aus nah und fern in die Gassen der Altstadt. Die Kornhausgasse erstrahlt festlich in französischen, italienischen und deutschen Farben.

81 Händler bringen Spezialitäten aus ihrer Heimat nach Tübingen und sorgen für mediterranes Flair. Zur Eröffnung begrüßen Oberbürgermeister Boris Palmer und Stephan Braun, Vorstandssprecher des Handel- und Gewerbevereins, die Gäste am Mittwoch, 13. September, um 13 Uhr auf dem Marktplatz.

Aus Aix und Perugia

25 Händlerinnen und Händler reisen aus der Provence an, 23 Gaststände kommen aus der italienischen Partnerstadt Perugia. Zudem bereichern 33 Stände und Geschäfte aus Tübingen den Markt. Geboten werden Köstlichkeiten für Nase, Gaumen und Augen.

»Wer in diesen Tagen durch die Altstadt schlendert, hat unweigerlich den Duft von Lavendel, provenzalischen Kräutern und Spezialitäten aus dem Mittelmeerraum in der Nase«, sagt Hans-Peter Schwarz, Geschäftsführer der Tübingen erleben GmbH.

»A votre santé, salute, Prost« – ein Glas Rosé aus Aix oder Chardonnay-Sekt aus Perugia rundet den Genuss ab. Der Erlös aus dem Verkauf der exklusiv gestalteten Gläser des Pop-Art-Künstlers James Rizzi kommt der Rheuma-Ambulanz der Tübinger Klinik für Kinder- und Jugendmedizin zugute. Die Geschäfte in Tübingen werden während des umbrisch-provenzalischen Markts erfahrungsgemäß gut besucht. Am Sonntag haben sie deshalb von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Wochenmarkt findet am Mittwoch, Freitag und Samstag an der Jakobuskirche statt.

30. Erbe-Lauf

Am Sonntag fällt um 11.30 Uhr in der Wilhelmstraße der Startschuss für den Erbe-Lauf. Er feiert in diesem Jahr sein 30. Jubiläum. Deshalb wird in die Zehn-Kilometer-Strecke wieder das Zinser-Dreieck integriert: Die Läufer starten in der Wilhelmstraße, dann geht es drei Runden durch die Tübinger Altstadt und den umbrisch-provenzalischen Markt mit Wende vor der Neuen Aula rund um den Geschwister-Scholl-Platz. Dies hat weitreichende Auswirkungen auf den TüBus.

Vorher laufen die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Altersgruppen. Bereits um 11 Uhr geht es beim »Jeder-kann-Run« auf 3,3 Kilometern einmal durch die Altstadt. Die Handbike-Challenge, ein Rollstuhl-Rennen, führt ab 10 Uhr auf den Rundkurs durch die Stadt mit Wende auf der Wilhelmstraße und Ziel Neue Aula. Sozialpartner des Erbe-Laufs sind die Bruderhaus-Diakonie und Insiva GmbH. (GEA)