Strecke gesperrt: Baumfällarbeiten auf dem Südring in Kirchentellinsfurt

Absterbende Eschen und andere nicht standsichere Bäume kommen weg: Förster Michael Warias (rechts) beaufsichtigt die Baumfällarbeiten am Südring. FOTOS: KREIBICH

KIRCHENTELLINSFURT. »Kreuzung zu«, knarzt es aus dem Sprechfunkgerät. »Strecke zu, over«, folgt die Bestätigung. Bis einschließlich Mittwoch ist der Südring in Kirchentellinsfurt für den Verkehr zeitweise nicht passierbar. Baumfällarbeiten machen die Sperrung nötig. Förster Michael Warias hat die Eschen in Augenschein genommen. Sie sind am Absterben, damit nicht mehr standsicher und müssen alle weg. Auch einige Feldahorne und Mehlbeeren müssen weichen und werden zu Brennholz und Hackreisig verarbeitet.

Bei der ersten solchen Aktion im neuen Jahr sind auch Baumkletterer in Einsatz. Die Temperaturen machen die Sache leichter. Bei Frost kann das Bankett mit Maschinen besser befahren werden. Auf Lampen und Stromkästen entlang des Wegs muss besonders geachtet werden.

Von Zeit zu Zeit bekommt eine Spur bergab oder bergauf Grün und auch der Verkehr aus der Karlstraße darf raus. Doch die Wartenden brauchen viel Geduld. Am Montag gab’s vor den Ampeln viele Wende-Manöver. Unfassbar: »Es gibt Leute, die Rot ignorieren und durchfahren«, hat der Förster festgestellt und ist sofort eingeschritten. Denn das wird gefährlich für die Arbeiter und die unbesonnenen Fahrer. (-jk)