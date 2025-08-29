Straßensanierung: Mössinger Nordring eine Woche lang voll gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Das Landratsamt Tübingen organisiert von Montag, 1. September, bis einschließlich Sonntag, 7. September, Straßeninstandsetzungsarbeiten am Nordring bei Mössingen (Kreisstraße 6934) zwischen dem Nehrener Gäßle und der L 385. Dafür muss der Nordring voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung erfolgt in beiden Richtungen über die L 385 und L 384 durch die Ortsdurchfahrt Mössingen.

Wegen der starken Niederschlagsereignisse im Juli 2025 ist es zu einer Setzung der Fahrbahn auf diesem Straßenabschnitt gekommen. Die Setzung erstreckt sich auf eine Länge von etwa 20 m. Derzeit ist die Fahrbahn aus Gründen der Verkehrssicherheit halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt.

Bei den Sanierungen handelt es sich um eine Erneuerung des Straßenunterbaus in Form eines Bodenaustausches. Hierfür wird der gesamte Asphaltaufbau einschließlich der Schottertragschicht sowie der nicht tragfähige Straßenunterbau entfernt und anschließend neu aufgebaut.

Während der Arbeiten ist mit Behinderungen zu rechnen. Um diese für die Verkehrsteilnehmenden möglichst gering zu halten, werden die Arbeiten innerhalb der jetzigen verkehrsärmeren Ferienzeit geleistet. (pm)