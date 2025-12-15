Über 250 Menschen gingen den Adventsweg in Talheim entlang

Bitte aktivieren Sie Javascript

TALHEIM. Der CVJM Talheim feiert dieses Jahr sein hundertstes Bestehen. »Wir haben verschiedene Veranstaltungen gefeiert, heute ist die letzte«, sagte Thomas Creuzberger vom Vorstandsteam des Talheimer CVJM am Sonntag kurz nach halb fünf am Gemeindehaus, dem Treffpunkt für die Mitgehenden auf dem Adventsweg. Und: »Wir möchten uns heute auf den Weg machen und den Advent entdecken.«

Es müssen mindestens 250 Menschen gewesen sein, die sich in der Dämmerung am späten Sonntagnachmittag auf den Weg machten. Viele Kinder liefen mit. Die zehnjährige Ronja Heinz trug den Stern. Sie führte die große Gruppe um Creuzberger und die Organisatorin Nicole Heller voran, in der die meisten Menschen mitgingen. Die ersten Stationen waren bereits nach wenigen Metern erreicht: Am Kindergarten in der Silcherstraße warteten die »Gitarrenkinder« des CVJM Talheim. Unter der Leitung von Elke Riehle stimmten sie die Mitlaufenden mit drei Adventsliedern auf die Tour ein.

»Gitarrenkinder« des CVJM gaben den Spazierenden Melodien mit auf den Weg

Der Adventsweg in Talheim hat mittlerweile Tradition: Es war das 15. Mal, dass der CJVM dazu aufgerufen hat, mitzuspazieren. Manche machten sich separat auf den Weg um sich alles in Ruhe anzuschauen. Es fehlte nicht an guter Laune – nur an Schnee. Doch auch ohne die weiße Pracht wurde es ein doch recht romantischer Spätnachmittag. Dafür sorgten in erster Linie Talheimer Bürger, die Fenster, Vorgärten und Fahrzeuge vor dem Haus weihnachtlich geschmückt hatten.

Hier ein Ensemble aus dem Erzgebirge, dort ein selbst gebasteltes, christliches Motiv im Eingangsbereich des Hauses. Hier ein Traktor mit Lichterkette, dort ein nur aus Lichtern bestehendes Ensemble aus Rehfiguren mit Kitz. Oder handelte es sich um Ochs’ und Esel? Nicole Heller hatte einleitend darauf hingewiesen, dass Talheim rund 4.000 Kilometer von Bethlehem entfernt liegt: »Mit dem Kind, das dort geboren wurde, fängt unsere Zeitrechnung an.«

Rund 4.000 Kilometer bis Bethlehem

In diesem Jahr führte die Laufroute wieder aus dem Ort hinaus und am Anger den Berg hinauf. Dort oben stand zum einen eine selbstgemachte Hinweistafel aus Holz, die in Richtung Bethlehem wies. Dort legte man gerne eine kurze Pause ein, um auf den Ort hinunterzublicken. Und um einen Blick hinüber zur Bergkirche zu werfen, die mit bunten Lichtern angestrahlt wurde und von etwas weiter weg einen herrlichen Anblick bot. Dort drüben fand der Adventsweg offiziell seinen Endpunkt.

Zuvor nahmen die Mitlaufenden den Weg quer zum Berg, wo sich Krippen und Szenen mit kirchlichen Motiven wie eine Kette aneinanderreihten. Alle waren von Talheimer Familien selbst gebastelt worden. Da standen Hirten, Engel und die Weisen aus dem Morgenland, die in schwindendem Tageslicht, manche von Feuer angeleuchtet, auf die Besucher warteten.

Der Adventsweg lohnt sich bei Tageslicht und in der Dunkelheit

Am Parkplatz Schutzhütte kamen alle Mitlaufenden zusammen. Daniel Rempfer trug »bei frühlingshaftem Wetter« eine Weihnachtsgeschichte vor. Um die Ecke gab es einen Wunschbaum, an dem Kinder ihre Weihnachtswünsche mit einem dicken Filzstift aufschreiben konnten. Dazu gab es ein Golfspiel und TicTacToe zur Bespaßung des Nachwuchses. Wenige Schritte weiter, an der Bergkirche, endete der Adventsweg offiziell. Es gab Glühwein und rote Würste.

Auch wenn der Bewirtungsstand später wieder abgebaut wurde – in den nächsten Tagen lohnt es sich auf jeden Fall, den Talheimer Adventsweg – noch einmal oder erstmals in diesem Jahr – zu begehen, ob im Tageslicht oder in der Dunkelheit. (GEA)