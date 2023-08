Stau in Tübingen: Busfahrer blockiert Kollegen

Ein Stadtbus blockiert den Schienenersatzverkehr am Zentralen Busbahnhof in Tübingen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Dass der Schienersatzverkehr am neuen Tübinger Omnibusbahnhof, der zwar eingeweiht, aber in großen Teilen noch eine Baustelle ist, chaotisch verläuft, daran haben sich Berufspendler bereits gewöhnt. Dass ein parkender Busfahrer allerdings seine Kollegen blockiert, das war am Dienstagmorgen eine neue Erfahrung für die Fahrgäste.

»Ich mache jetzt mal Pause«. Mit diesen Worten stellte ein Busfahrer des Tübinger Stadtverkehrs sein Fahrzeug ab. Mitten auf dem Bahnsteig, wo die Ersatzverkehr-Busse nach Reutlingen abfahren sollten. Das Problem: Er stellte den Bus so ab, dass Kollege, der kurz darauf mit dem Schienenersatz-Bus kam, nicht mehr auf den Bahnsteig einbiegen konnte. Er stand minutenlang in der Biegung und blockierte alle weiteren Busse.

Der Fahrer des Schienenersatz-Busses stieg aus und telefonierte aufgeregt mit seinem Mobiltelefon. Währenddessen kamen immer mehr Schienenersatz-Busse und Stadtverkehr-Busse und stauten sich.

»Das hätte nicht passieren dürfen«, sagte ein Sprecher der TüBus-Zentrale. »Eigentlich gibt es direkt daneben einen Bussteig, der zum Pausemachen da ist.« Insgesamt gebe es am ZOB sogar drei Bussteige, die den Busfahrern für kurze Pausen zur Verfügung stehen.

Verspätung für Fahrgäste

Als der Fahrer des geparkten Busses nach etwa fünf Minuten zurückkam, stieg er in aller Seelenruhe in seinen Bus, ohne seinen schimpfenden Kollegen eines Blickes oder eines Wortes zu würdigen. Die Berufspendler mussten so eine Verspätung von etwa zehn Minuten in Kauf nehmen.

»Wir brauchen hier in Tübingen keine Klimakleber. Das Blockieren bekommen die Busfahrer im Schienenersatzverkehr auch ganz alleine hin«, schimpfte eine Passantin. (GEA)