Stadtfriedhof Tübingen: Bestattungen nur montags und dienstags möglich

In grüner und ruhiger Umgebung: Das Aufseherhaus auf dem Stadtfriedhof.

TÜBINGEN. Das denkmalgeschützte ehemalige Aufseherhaus auf dem Tübinger Stadtfriedhof ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Wie die Stadtverwaltung Tübingen mitteilt, beginnen die Bauarbeiten am Montag, 1. Juli. Im ersten Bauabschnitt werden die Toiletten abgerissen und vorübergehend ein Ersatz-WC aufgestellt. Wegen der Bauarbeiten sind Bestattungen auf dem Stadtfriedhof in den kommenden Monaten nur montags und dienstags möglich.

Bis Mitte 2025 wird zunächst das Erdgeschoss des Gebäudes saniert, das die Friedhofsverwaltung nicht mehr benötigt. Im Anschluss entsteht hier eine kleine Ausstellung zum Stadtfriedhof. Außerdem wird ein eigenes kleines Gebäude mit einer barrierefreien WC-Anlage errichtet. Die Gesamtkosten für die Sanierung, die Ausstellung und die WC-Anlage belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro. Dabei werden 400.000 Euro durch Spenden der Wüstenrot-Stiftung und einer privaten Familienstiftung gegenfinanziert. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch die Stadtschreiberwohnung, die sich im ersten Stock befindet, saniert werden. (pm)