Sponsorenlauf in Kirchentellinsfurt: Hilfe für Schule in Nepal

Der Sponsorenlauf ist Tradition an der Graf-Eberhard-Schule. Das bringt Geld für Kinder in entlegenen Gebieten, deren Eltern sich das Schulgeld nicht leisten können. FOTO: SCHULE

KIRCHENTELLINSFURT. Der Sponsorenlauf fand vor Kurzem in Zusammenarbeit mit dem Förderkreis Patenschulen statt und so drehten bei sehr guten Lauftemperaturen die Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihren Lehrkräften ihre Runden rund um das Schulgelände der Graf-Eberhard-Schule.

Der Sponsorenlauf ist eine Tradition an der Graf-Eberhard-Schule. Als Gemeinschaft übernimmt sie Verantwortung, dass Kinder, die in anderen Regionen der Welt kaum eine Möglichkeit haben in die Schule zu gehen, eine Chance auf einen guten Schulbesuch haben.

Wie alle zwei Jahre wurde auch in diesem Jahr für die Kailash-Bodhi-Schule in Nepal gelaufen. Neben dem Hauptstandort in Kathmandu gibt es zwei Außenstandorte in abgelegenen Bergregionen des Himalayas: in Jumla und Simikot. Dieses Jahr wurde die Schule in Simikot unterstützt. Diese Schule wurde 2011 vom Förderkreis Patenschulen errichtet und liegt auf 3.000 Metern Höhe. Sie ist nur zu Fuß oder – bei gutem Wetter – mit kleinen Flugzeugen erreichbar.

Das Ziel war es, auch Kindern in entlegenen Gebieten den Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Der Förderkreis ermöglicht mit den erlaufenen Geldern Kindern den Schulbesuch, deren Familien sich das Schulgeld nicht leisten können. Aktuell profitieren 40 Kinder von dieser Unterstützung und können die Schule kostenfrei besuchen.

Unterstützung in armen Regionen

Insgesamt wurden von den Schülern mindestens 4.895 Runden gelaufen. Das ergab die Gesamtsumme von 2.2026,77 Euro. Das Engagement, das die Schüler entwickeln, ist immer wieder beeindruckend. Gemeinsam mit den Sponsoren sorgen sie dafür, dass es Kinder in armen Regionen auf der Welt möglich wird, in die Schule zu gehen. (eg)