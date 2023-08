Spaß im Mössinger Spatzennest auf der Olgahöhe

Was machen die denn da? Die üben den Macarena-Tanz für das Elternfest am Donnerstagabend: Abwechslungsreiches Programm in der ersten Spatzennest-Woche auf der Mössinger Olgahöhe. FOTO: STURM

MÖSSINGEN. 177 Kinder in verschiedenen Häusern und Gruppen: Derzeit wird die Mössinger Olgahöhe vom Spatzennest belagert. Die Kinderfreizeit befindet sich gerade in ihrer ersten Woche und den insgesamt gut 80 Betreuerinnen und Betreuern wird jeden Tag trotz eher kühler Temperaturen ziemlich warm.

Gestern probten die Kinder für ihre jeweiligen Auftritte beim Elternfest abends. Jedes hatte eine Rolle in der großen Märchen-Aufführung und sei es nur als eins von wesentlich mehr als sieben Geißlein. In dieser Woche hatten die Kinder Aufgaben gelöst, um die Märchen, die irgendwie durcheinander gekommen waren, in den jeweils korrekten Ablauf zu bringen. So vervollständigten sie ihr selbst gemachtes großes, goldenes Märchenbuch, ehe etwa ein Drittel der Kinder von gestern auf heute dort oben übernachteten.

In diesem Jahr findet das Mössinger Spatzennest zum 40. Mal statt. Viele der Betreuer waren früher selbst Teilnehmer. Diesen Weg möchte auch die achtjährige Anja Rempfer aus Reutlingen nehmen. Sie wolle gerne selbst ein Projekt leiten: »Spiele, Spaß und Haare machen.« Wer verlängern oder sich neu anmelden möchte, sollte Hauptorganisatorin Carolin Dürr anrufen. Ihre Telefonnummer findet man auf der Spatzennest-Homepage. Ihre Betreuer-Kollegin Hannah Kummer versicherte den Interessenten: »Wir haben noch Platz.« (mac)