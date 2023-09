Simon aus Mössingen hat Blutkrebs: Stammzell-Spende benötigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Simon ist voller Energie und hat immer etwas zu erzählen. Der 45-Jährige aus Mössingen ist ehrenamtlich aktiv – sei es mit der Feuerwehr bei nächtlichen Einsätzen oder bei Ausflügen mit den Royal Rangers. Beruflich konnte er sich seinen Kindheitstraum erfüllen und arbeitet als Lokführer und Wagenmeister im Güterverkehr.

Doch mit der Diagnose Blutkrebs geriet das Leben des vierfachen Familienvaters aus den Fugen. Jetzt ist klar: Simon braucht eine Stammzellspende. Um zu helfen, rufen seine Familie und Freunde gemeinsam mit der DKMS zur Registrierung auf. Und auch Simon weiß: »Solche Registrierungsaktionen können für viele Betroffene Lebenschancen ermöglichen. Mir ist es wichtig, nicht nur für mich, sondern auch für andere noch mehr Spender zu finden.«

Bei einer Typisierungsaktion am Dienstag, 19. September, von 16 bis 20 Uhr in der Aula des Quenstedt-Gymnasiums Mössingen besteht die Möglichkeit, Stammzellspender zu werden. Alle Personen, die am Aktionstag verhindert sind, können sich über die Homepage einfach und unkompliziert die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen. (GEA)

www.dkms.de/fuersimon