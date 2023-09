Sieger beim Gomaringer Stadtradeln

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Sie alle sind mächtig für die Gemeinde Gomaringen beim Stadtradeln in die Pedale getreten. Jetzt wurden sie dafür von Bürgermeister Steffen Heß ausgezeichnet.

Insgesamt 256 Radler haben sich in Gomaringen am Stadtradeln beteiligt. Sie radelten zusammen fast 54 000 Kilometer. Ralf Lang kam als Einzelperson mit 876 Kilometer auf den ersten Platz. Die meisten aktiven Radler hatte die Schloss-Schule. Das Team Bowa erzielte den ersten Platz bei den meisten geradelten Kilometern pro Unternehmen (5.599 Kilometer bei 25 Radler). Der Tennisclub Gomaringen hatte das Team mit den meisten Kilometern pro Kopf am Start. Im Schnitt radelten sechs Vereinsmitglieder 449 Kilometer. Rolf Wilpert schaffte sogar 1.357 Kilometer in drei Wochen.

Die meisten Kilometer als Verein schaffte der Freundeskreis Mensch mit 7.998 Kilometer und 29 Radlern. Die meisten Kilometer als Gemeinderätin schaffte Daniela Diestel mit 568 Kilometer bei 33 Fahrten. (GEA)