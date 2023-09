Schnelle Unterstützung im Krisenfall in Reutlingen und Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Seit 20 Jahren gibt es die Youth-Life-Line, die Online Jugendberatung im Arbeitskreis Leben (AKL) Reutlingen/Tübingen. Das wurde kürzlich gefeiert. Die Beratung richtet sich an Jugendliche bis 21 Jahre, die sich in schweren Lebenskrisen oder in suizidalen Krisen befinden. Besonderes Kennzeichen der Beratung ist das »Peer-to-Peer Konzept«: Jugendliche Ratsuchende, die sich online bei Youth-Life-Line melden, werden von gleichaltrigen Ehrenamtlichen per Mailberatung begleitet und unterstützt.

Im Juni 2002 wurde Youth-Life-Line als innovatives Modellprojekt mit dem Titel »Suizidgefahr – Suizidprävention: Jugendliche helfen Jugendlichen in Krisen« konzipiert. Die Landesstiftung Baden-Württemberg förderte das Projekt für eine Laufzeit von drei Jahren. Mitgründer war außerdem die Erwin-Ringel-Stiftung, die durch die Initiative des AKL entstand.

Im März 2003 ging Youth-Life-Line dann deutschlandweit als eine der ersten Peer-Beratungen online. Schon nach kürzester Zeit wurde deutlich, welch große Anzahl an Hilfe suchenden Jugendlichen es gibt, die das spezifische Angebot der anonymen Peer-Beratung online gerne annahmen. Durch diesen Erfolg von Beginn an konnte 2005 noch eine Projektverlängerung um zwei Jahre erreicht werden. Ende 2007 endeten sowohl die Trägerschaft der Erwin-Ringel-Stiftung als auch die Förderung der Landesstiftung Baden-Württemberg. Das erfolgreiche Projekt stand nun vor der Herausforderung der weiterführenden Finanzierung. Zunächst konnte der Beratungsbetrieb nur mittels »Notprogramm« aufrechterhalten werden.

Seit August 2007 ist Youth-Life-Line neben den beiden Krisenberatungsstellen in Reutlingen und Tübingen fester Arbeitsbereich im Arbeitskreis Leben e. V. (AKL) Reutlingen/Tübingen. Obwohl die Finanzierung weiterhin zu 50 Prozent aus Eigenmitteln erwirtschaftet werden muss, konnte zumindest für die Hälfte des Haushaltsbedarfs eine öffentliche Bezuschussung durch die Städte und Landkreise Reutlingen und Tübingen sowie die Stadt Metzingen erwirkt werden.

Im Laufe der Erfolgsgeschichte wurde Youth-Life-Line vielfach ausgezeichnet und erhielt unter anderem den dm-Preis für Engagement »Helfer Herzen«, belegte den ersten Platz beim MachMitAward, erhielt bereits zweimal den Lilli-Zapf-Preis für herausragende Zivilcourage und das Land Baden-Württemberg ehrte YLL 2010 als vorbildliche Bürgeraktion. 2015 folgte der Deutsche Engagementpreis in der Kategorie »Leben bewahren« in Berlin. Für besonders wirkungsvolles Engagement erhielt Youth-Life-Line das »Phineo Siegel« im Rahmen der Analyse zum Themenreport Depression.

Bis heute arbeitet Youth-Life-Line erfolgreich in der Beratung und Begleitung von suizidgefährdeten Jugendlichen, in der Suizidprävention sowie in der Qualifizierung von ehrenamtlich engagierten jungen Menschen. Mit langjähriger Erfahrung, fachlich-fundiertem Wissen und hoher Kompetenz wurden bereits 275 Ehrenamtliche ausgebildet. Es konnten mehr als 9.000 junge Menschen in suizidalen Krisen unterstützt werden. Dazu wurden mehr als 40.000 Mails versendet.

Dabei hat die ehrenamtliche Arbeit auch auf die Berufswahl der Peerberater Auswirkungen: Überdurchschnittlich viele wählen soziale Berufe oder Berufe im Gesundheitswesen. Auch das private und berufliche Umfeld profitiert von deren Ehrenamt, da die Jugendlichen auch weit über ihr Engagement hinaus als Multiplikatoren fungieren und wichtige Aufgaben im Bereich der Suizidprävention wahrnehmen. (eg)

07071 254281

markus.urban@youth-life-line.de

www.youth-life-line.de