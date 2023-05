Rheinischer Frohsinn im Nehrener Schwanen

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Der Männergesangverein Eufonia Brühl kam am Freitagabend in Frack und Zylinder, geführt von Chorleiterin Dorothea Kares als Botschafter des rheinischen Frohsinns in den Nehrener Schwanen. Ganz zufällig war das Engagement nicht. Der in Nehren lebende und in der hiesigen Impro- und Kabarettszene etablierte Jakob Nacken ist selbst gebürtiger Brühler und war lange Jahre auch Teil des Chors. Nacken führte durch den Abend und dem prall gefüllten Saal vor, welche Klassiker rheinischen Liedguts zum Standardrepertoire der Männer aus seiner alten Heimat gehören. »Drink doch einer mit ...«, »Wenn wir in Kölle wären« und »Wat och passiert ...« wurden auf Zuruf brillant und mehrstimmig intoniert. Der BAP-Klassiker »Halt dich irgendwo fest« wurde auf eigens dafür in die entsprechende Stimmung getrunkenen Bierflaschen eingeleitet. Dem gesanglichen Niveau entsprechend, war dann auch die Begeisterung des Publikums riesig. (GEA)