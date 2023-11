Rekordzahl an Studierenden an der Uni Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. An der Universität Tübingen studieren im laufenden Wintersemester so viele Menschen wie noch nie. Zum Stichtag Mitte November waren in Tübingen insgesamt 28.619 Personen immatrikuliert, ein neuer Rekordwert und ein Plus von 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der neu immatrikulierten Studierenden kletterte auf 5.332, ein Plus von 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

»Die Universität Tübingen verfolgt das Ziel, internationale Spitzenforschung mit exzellenter Lehre zu verbinden«, sagte die Rektorin der Universität, Professorin Karla Pollmann: »Jüngste Daten wie das hervorragende Abschneiden der Tübinger Wirtschaftswissenschaft im CHE-Ranking belegen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.« Dies bestärke offensichtlich viele junge Menschen darin, sich für ein Studium in Tübingen zu entscheiden.

Überdurchschnittlich stark stieg erneut die Zahl der internationalen Studierenden. Die Zahl der Neuimmatrikulierten ohne deutsche Staatsangehörigkeit kletterte gegenüber dem Vorjahr um 6,6 Prozent auf 1.274.

Insgesamt waren zum Stichtag 4.298 internationale Studierende an der Universität eingeschrieben, auch dies ein historischer Höchststand. Der Anteil der ausländischen Studierenden an der Gesamtzahl aller Immatrikulierten überschritt damit erstmals in Tübingen die Marke von

15 Prozent. (eg)