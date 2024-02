Neues Schulgebäude in Ofterdingen: Kultusministerin verspricht Unterstützung

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN . Eine Ministerin schaut in Ofterdingen vorbei, um Ute Heß das Bundesverdienstkreuz zu überreichen? Eine solche Gelegenheit lässt sich Bürgermeister Joseph Reichert nicht entgehen – auch wenn er demnächst in Ruhestand geht. Der Rathauschef knappste Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) am Montag etwas von ihrer knappen Zeit ab für einen Rundgang durch die Burghofschule. Da ging’s mit Schulleiter Hansjörg Sänger und dessen Stellvertreterin Silvia Geiger durch die diversen Gebäude bis zu den Sondermodulen. Mit kurzen Aufenthalten zwischendurch in einigen Lerngruppen.

Besonders wichtig aber war dem Bürgermeister und seinen Begleitern: Ofterdingen braucht Platz für Erweiterung und hat den angrenzenden Garten des Pfarrhauses dafür ausgewählt. Das Grundstück gehört dem Land, aber die Liegenschaftsverwaltung klagt über große Belastung, und das Ofterdinger Vorhaben kommt nicht voran.

Ein Schulhof braucht auch grüne Inseln

Schulleiter Sänger betonte, bei 480 Schülern müsse man den Schulhof intakt erhalten und könne nicht einfach an anderer Stelle auf dem Gelände bauen. Seine Stellvertreterin Silvia Geiger erinnert daran, dass man auch ein paar grüne Inseln braucht. Kultusministerin Schopper versprach, sie werde sich für das Anliegen einsetzen und die Sache in Stuttgart ansprechen. (-jk)