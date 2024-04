Einbrecher stiehlt Tabakwaren aus Ofterdinger Einkaufsmarkt

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Auf Tabakwaren hat es ein Einbrecher abgesehen, der am Dienstagabend in einen Einkaufsmarkt am Weiherrain eingebrochen ist. Kurz vor 22.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zum Laden, teilte die Polizei mit. Anschließend brach er im Kassenbereich einen Schrank auf und entwendete aus diesem Tabakwaren. Was genau gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr kam zur Sicherung der beschädigten Eingangstür vor Ort. Das Polizeirevier Tübingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die ersten Ermittlungen aufgenommen. (pol)