Der Waldumgang in Ofterdingen stand ganz im Zeichen des nahenden Abschieds von Bürgermeister Joseph Reichert. Revierförster Reinhold Gerster zeichnete vor 50 Besuchern die Entwicklung des Ofterdinger Walds in Reicherts Amtszeit nach. Der langjährigen Förster Gerhard Bliestle wurde mit einem Gedenkbaum geehrt.

An der Bliestle-Eiche im Ofterdinger Forst. Von links: Forsteinrichter Andreas Kaphegy, Jochen Bliestle, Bürgermeister Joseph Reichert, Revierförster Reinhold Gerster und Sabine Bliestle. Foto: Michael Sturm An der Bliestle-Eiche im Ofterdinger Forst. Von links: Forsteinrichter Andreas Kaphegy, Jochen Bliestle, Bürgermeister Joseph Reichert, Revierförster Reinhold Gerster und Sabine Bliestle. Foto: Michael Sturm

