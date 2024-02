Neues Programm der Tübinger Volkshochschule: Schwerpunkt Mensch und Natur

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Im Frühjahrs- und Sommerprogramm der Volkshochschule Tübingen (VHS) werden zwar nicht auffliegende Stadttauben thematisiert, wie sie auf dem Cover zu sehen sind. Aber um andere Flugtiere wie Fledermäuse und Libellen wird es im Semesterschwerpunkt durchaus gehen. Denn »Mensch und Natur« lädt zu einer Entdeckungsreise in die Vielfalt der Natur und ihrer Wahrnehmung durch den Menschen ein.

Vortragsthemen sind beispielsweise die Auswirkungen der Kaffeeproduktion auf die Umwelt, das Verhältnis Mensch und Natur in der Philosophie der Antike, Natur in der Musik und Energiegewinnung aus dem Untergrund.

Bei den Kursen macht der Semesterschwerpunkt Angebote wie Landschaftsmalerei, botanisches Zeichnen, die Beziehungen von Mensch und Natur in der Literatur und die Schönheit der Alpen in italienischer Sprache. Um Natur ganz konkret zu erfahren, bietet die VHS zudem zahlreiche Wildpflanzen-Führungen, Schönbuch-Exkursionen oder Nordic Walking- und Waldbade-Kurse an. In mehreren Kursen gibt es Tipps fürs Gärtnern und für den Schnitt von Obstbäumen, Zierhölzern und Rosen.

Doch nicht nur beim Semesterschwerpunkt geht es lebendig zu. Wer auf der nächsten Reise nach Italien auf Italienisch über das gemeinsame Lieblingsspiel beider Nationen sprechen möchte, kann sich die dafür nötigen Kenntnisse im Kurs »Calcio e Conversazione – Fußball und Konversation« aneignen.

Nach längerer Pause sind unter den 24 Fremdsprachen, die man an der VHS lernen kann, auch wieder Koreanisch, Niederländisch und Rumänisch im Angebot. Konzentration, Beweglichkeit und Stressabbau können im Gesundheitsbereich in Kursen wie »Yoga auf dem Stuhl«, »Wege zu mehr Gelassenheit« und »Achtsames Bouldern« trainiert werden. Bewegung mit Tempo bieten Zumba-Fitness oder ein Salsa-Übungsabend mit Tanzpartnerbörse. Im Kreativbereich kann nun Siebdruck auf Textilien erlernt werden, aber auch Holz- und Linoldruck. Wie man sich vor Hacking und Online-Betrug schützen kann, erfahren Teilnehmer in der Online-Veranstaltung »Cyber-Sicherheit«, und Menschen, die aus beruflichen Gründen ihre EDV-Kenntnisse erweitern wollen, bietet die VHS Vertiefungskurse »Computer und Office im Büroalltag« an. In der Verbraucherbildung gibt es neben Tipps für Geldanlagen und Infos über Verbraucherrechte auch Veranstaltungen über Solarstrom von Balkon und Terrasse, Heizungstausch, Pflege zu Hause und das digitale Gesundheitswesen.

Das Frühjahrs- und Sommersemester der Volkshochschule beginnt am 19. Februar. (eg)