Neuer Besucherrekord im Mössinger Hallenbad

MÖSSINGEN. Der ideale Ort zum temporänen Überwintern ist ohne Zweifel ein Hallenbad. In der Steinlachstadt, die sich überdies noch zwei Freibäder leistet, begann das Jahr aus Sicht der Stadtwerke mit einem unerwarteten Ansturm auf die Wärmeoase. »So kann das Jahr 2025 beginnen: knapp 12.300 Besucher konnten im Januar im Hallenbad registriert werden«, teilt der Energiedienstleister mit.

Entgegen dem Trend

Demnach besuchten am Sonntag, dem 12. Januar »so viele Menschen wie nie zuvor das Mössinger Hallenbad.« Beachtliche 620 Besucher an einem Tag freuten sich über garantierten Badespaß »made in Mössingen«. Michael Bauer, der Leiter der Bäderbetriebe, vermutet, dass angesichts ses des recht kalten, aber dennoch freundlichen Tages viele Leute ihre Freizeit im rund 30 Grad warmen Badekomplex verbringen wollten. Postiv sieht man auch die Gesamtsituation im Hallenbad. »Nach 72.211 Besuchern 2023 konnten wir in der Saison 2024 sogar 78.577 Besucher verzeichnen und so unsere Gästezahlen weiter steigern.« Damit sei 2024 das Jahr mit der zweithöchsten Besucherzahl im Hallenbad seit 2010 mit 81.699 Besuchern gewesen. Insgesamt besuchten 2024 über 186.000 Gäste unsere Mössinger Bäder.

Entgegen dem Trend sinkender Besucherzahlen in Bädern, sei das eine sehr positive Entwicklung. Allerdings reichte es im Freibad 2024 nicht, die 100.00er-Marke zu knacken.

Speziell im Hallenbad sehe man, dass durch Sanierungen, speziell der Planschbecken-Neubau mit attraktivem Familienbereich und kleiner Rutsche sowie dem großen Dampfbad, die Zielgruppe erweitert und dadurch die Besucherzahlen gesteigert werden konnten. (mey/swm)