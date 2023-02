Nach Tod des Busfahrers: Mössinger Fastnachts-Verein reduziert Programm

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Der Original Steinlachtaler Fastnachts-Verein musste am Sonntag, 29. Januar, erfahren, wie nahe Freud und Leid, auch in der Fasnet, beieinanderliegen. Der Tag, der um 13.30 Uhr mit buntem närrischen Treiben begann, endete kurz nach 17 Uhr mit einem tragischen Unglück, bei dem der Busfahrer ums Leben kam (der GEA berichtete). »Trotz hervorragender Betreuung durch DRK, FFW und Notfallseelsorge sind wir seither wie gelähmt«, teilt der Verein mit. Die Veranstaltungen am vergangenen Wochenende wurden daher abgesagt.

Außerdem musste entschieden werden, wie man mit der restlichen Fasnetsaison umgehen soll. Dazu hat sich die Vereinsführung am Freitag getroffen. »Unsere Aufgabe war es, den Spagat zwischen Fasnets-Remmidemmi und Trauer zu finden und unserem Brauchtum gerecht zu werden.« Schließlich entschied man sich dafür, an allen bisher zugesagten Umzügen teilzunehmen, jedoch für diese Saison die Abendveranstaltungen und Partys abzusagen.

Narrenmesse findet statt

»Gemäß unserer Tradition und Brauchtum wollen wir an unseren eigenen Veranstaltungen im Ort festhalten. Allerdings in ruhigerem und gemäßigterem Rahmen«, lässt der Fasnetsverein wissen. Der Kinderumzug am Samstag, 11. Februar, wird in Gedenken an den Busfahrer abgesagt, und auch am Tag darauf soll der Trauer und Stille nochmals Raum gegeben werden.

Spendenkonto für Familie des verstorbenen Busfahrers Aufgrund der großen Anteilnahme und vieler Nachfragen hat sich der Original Steinlachtaler Fastnachts-Verein dazu entschlossen, ein Spendenkonto für die Familie des verstorbenen Busfahrer einzurichten. Das teilte der Mössinger Verein auf Instagram mit. OSFV Sonderkonto Familie Hunger IBAN: DE36 6415 0020 3000 8925 69 BIC: SOLADES1TUB

Sicher stattfinden wird am schmotzigen Donnerstag um 13.30 Uhr der Umzug mit den Schülern der KBF, zu dem auch die Kindergärten Sternbergstraße Johanneskindergarten und den Kindergarten Hinter Höfen eingeladen sind, da diese sich bereits sehr auf den Umzug freuen, um ihre selbst gebastelten Kostüme zu präsentieren.

Zur Narrenmesse am Sonntag, 19. Februar, lädt der Fastnetsverein in die Mössinger Marienkirche ein. Am Dienstag, 21. Februar, wird die Fasnet um 18.30 Uhr auf dem Rathausplatz verbrannt. Allerdings werden keine Tänze aufgeführt, sondern nur das Ritual der Verbrennung zelebriert. (v)