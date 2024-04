Nach Stau auf B28: Tübingen beendet Baustelle an blauer Brücke

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eine Straßenbaustelle an einem der verkehrsreichsten Verkehrsknotenpunkte Tübingens, dem an der blauen Brücke, hat die Stadtverwaltung heute abgebrochen. Offenbar hatten die Arbeiten dort unerwartet große Behinderungen auf der vielbefahrenen Bundesstraße 28 nach sich gezogen. In einer extra formulierten Mitteilung schreibt die Verwaltung der Unistadt: »Das führt insbesondere in Stoßzeiten zu Stau aus Fahrtrichtung Rottenburg. Die Stadtverwaltung bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Die Sanierungsarbeiten werden jetzt abgebrochen und voraussichtlich in den Pfingstferien fortgesetzt.«

Bereits in den Osterferien hatte es auf dem innerstädtischen Verlauf der B28 eine Straßensanierung und eine Verengung der Fahrbahnen gegeben. Dazu die Stadtverwaltung: »Bei den Bauarbeiten kam es zu unvorhersehbaren Verzögerungen.«

Die einspurige Verkehrsführung aus Richtung Rottenburg in Richtung Reutlingen werde nur noch bis Donnerstag, 11. April, andauern. Wann die Arbeiten in den Pfingstferien genau wieder aufgenommen werden, ist noch nicht bekannt. (GEA)