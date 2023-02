Museumsscheuer Ofterdingen vom Arbeitskreis Heimatpflege als »vorbildlich« ausgezeichnet

Bitte aktivieren Sie Javascript

OTFERDINGEN/TÜBINGEN. Großer Erfolg für die Sattlergasse 12: Die Museumsscheuer Ofterdingen, die heuer ihr 25-jähriges Bestehen feiert, wurde als vorbildlich ausgezeichnet. Regierungspräsident Klaus Tappeser und der Vorsitzende des Arbeitskreises Heimatpflege, Karlheinz Geppert, vergaben am Freitag zwei erste Preise an die Ofterdinger und das Keltermuseum Tübingen-Unterjesingen (jeweils 2 500 Euro). Das Kutschenmuseum Bühlenhause bekam tausend Euro für besondere Leistungen.

Tappeser und Geppert würdigten die Macher in Ofterdingen: »In der Museumsscheuer werden die Entwicklung und Technisierung von Landwirtschaft und Handwerk sowie die Bedingungen des früheren Lebens in der Familie gezeigt. An mehreren Stationen werden verschiedene Handwerke und Handelsgewerbe präsentiert, die alle aus der unmittelbaren Umgebung von Ofterdingen stammen. Der Weg in die Industrialisierung wird an einigen Beispielen mit Maschinen gezeigt. Besonders hervorzuheben ist, dass die Maschinen alle funktionieren und vorgeführt werden können.«

Die Jury hatte festgestellt: Die Museumsscheuer ist ein Museum zum Anfassen. »Durch die Vorführung der Geräte bekommen die Besucher einen Eindruck davon, wie die Arbeitsbedingungen früher waren.« Besonders eindrücklich sei die Breite und Originalität der angegangenen Themen. Das restaurierte Haus bietet neben der Dauerausstellung jährlich wechselnde Sonderausstellungen. Die Macher in der Sattlergasse arbeiten ehrenamtlich und intensiv. (GEA)