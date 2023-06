Mehr als 50 Rehkitze in Mössingen und Umgebung vor Tod durch Mähwerke gerettet

Dieses Kitz hatte Glück und konnte in Sicherheit gebracht werden. FOTO: PRIVAT

MÖSSINGEN. In Mössingen und Umgebung wurden über die Pfingsttage mehr als 50 Rehkitze vor dem sicheren Tod durch Mähwerke gerettet. Bei rechtzeitiger Information durch die Landwirte an die Jäger, welche Wiesen wann zur Mahd anstehen und Kontakt mit dem Drohnenteam der Kreisjägervereinigung Tübingen, können die zu mähenden Wiesen abgesucht und eventuell dort liegende Kitze in Sicherheit gebracht werden.

Rein ehrenamtliche Tätigkeit

Aufgrund des bei jungen Kitzen noch nicht ausgebildeten Fluchtreflexes bleiben diese im hohen Gras liegen und würden sich bei nähernder Gefahr in Lebensgefahr bringen. Das bedeutet bei den modernen Mähwerken, die mit hoher Geschwindigkeit über die Wiesen fahren, meist den sicheren Tod. Die ganzen Aktionen müssen früh morgens kurz vor und nach Sonnenaufgang vollzogen werden, da es später zu warm wird und die Wärmebildkameras nicht mehr eindeutige Ergebnisse liefern.

Es ist zu wünschen, dass sich mehr Landwirte bei der Jägerschaft rechtzeitig melden, damit solche Rettungsaktionen organisiert werden können. Gleichzeitig kommen die Drohnenteams der KJV Tübingen (insgesamt gibt es drei) an ihre Grenzen, denn die täglichen mehrfachen Einsätze an unterschiedlichen Orten finden vor dem Berufsalltag statt und die Teams arbeiten ehrenamtlich. (pm)