»Made in Mössingen«: Ausstellung über Vielfalt an Produkten und Innovationen heimischer Firmen

MÖSSINGEN. Die aktuelle Ausstellung »Made in Mössingen« im Museum Kulturscheune präsentiert eine beeindruckende Vielfalt an Produkten und Innovationen Mössinger Firmen. Begleitend hierzu findet eine Führung im Stadtarchiv am 19. September um 14 Uhr statt, zu welcher Interessierte eingeladen sind. Gemeinsam gilt es zu entdecken, wie die Geschichten dieser und anderer Unternehmen in den Archivalien unserer Stadt lebendig werden.

Einzigartige Geschichten

Während der Führung wird eine Vielzahl von Dokumenten und Bildern, die die Vielfalt der Firmen im Ort eindrucksvoll veranschaulichen, präsentiert. Von kleinen Handwerksbetrieben bis hin zu großen Industriefirmen – jede Geschichte ist einzigartig und trägt zur Identität der Stadt bei.

Darüber hinaus bietet die Führung auch einen Einblick in die wertvolle Arbeit des Stadtarchivs. Teilnehmer er-fahren, wie historische Dokumente be-wertet, bewahrt, erschlossen und zugänglich gemacht werden, um das kulturelle Erbe der Stadt zu schützen.

Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. (eg)

07473 370156

stadtarchiv@moessingen.de