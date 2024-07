Mössinger Stadtbücherei feiert Sommerfest

23 500 Bücher, CDs, Zeitschriften und viele weitere Medien kann man in der neuen Stadtbücherei in Mössingen ausleihen.

MÖSSINGEN. Die Stadtbücherei feiert ihr großes Sommerfest am Samstag, 20. Juli, auf dem Löwensteinplatz und in der Stadtbücherei. Neben dem normalen Ausleihbetrieb, der an diesem Tag verlängert wird bis 16 Uhr, kann man sein Schicksal am Glücksrad herausfordern. Für erfrischende Getränke, Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Ein Imbiss steht ab 13 Uhr bereit.

Aus vielen verschiedenen Motiven können sich die Kinder ein Glitzer-Tattoo aussuchen. Beim Grußkartengestalten kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Selbstverständlich darf der jährliche Bücherflohmarkt nicht fehlen. Er beginnt um 13 Uhr und endet um 16 Uhr.

Heiß auf Lesen

Um 15 Uhr ist das Figuren- und Clowntheater »Ein Clown im Karton« mit Lothar Lempp.

Während der Sommerferien beteiligt sich die Stadtbücherei Mössingen wieder an der beliebten, in allen vier Regierungsbezirken Baden-Württembergs in zahlreichen Bibliotheken stattfindenden Leseclubaktion »Heiß auf Lesen« für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 7. Ziel des Ganzen ist die spielerische Förderung des Lese- und Textverständnisses und der sprachlichen Kompetenz der Kinder und Jugendlichen. Gleichzeitig soll die Aktion einen Anreiz für regelmäßige Bibliotheksbesuche auch nach den Sommerferien bieten und den Schülerinnen und Schülern vermitteln, dass Lesen Spaß machen kann.

Aktion läuft bis 5. September

Anmeldungen sind möglich ab Dienstag, 23. Juli, während der Öffnungszeiten der Bücherei. Ab diesem Zeitpunkt können dann auch die nagelneuen, eigens für den Sommerleseclub angeschafften Heiß auf Lesen-Bücher von den Clubmitgliedern ausgeliehen werden. Die Aktion läuft während des gesamten Zeitraums vom 23. Juli bis 5. September, ein Einstieg ist jederzeit möglich. Anmeldekarten wurden über die Mössinger Schulen verteilt und liegen auch in der Stadtbücherei aus.

Alle Kinder und Jugendlichen, die sich am Sommerleseclub beteiligen wollen, erhalten nach der Anmeldung in der Stadtbücherei ein kostenloses Logbuch, das in Kombination mit dem Büchereiausweis zum Ausleihen der Heiß auf Lesen-Bücher berechtigt.

Preise zum Abschluss

Öschinger und Talheimer Kinder dürfen ihre Bücher selbstverständlich auch in der Bücherei Öschingen oder der Bücherei Talheim ausleihen. Bei der Rückgabe füllen die Clubmitglieder eine der Bewertungsseiten des Logbuchs aus und erhalten daraufhin einen Stempel pro gelesenem Buch. Jedes Clubmitglied, das während der Sommerferien mindestens drei Bücher gelesen hat, erhält bei der Abschlussveranstaltung am 6. September eine Urkunde. Außerdem werden dabei unter den Teilnehmern attraktive Preise verlost. (eg)