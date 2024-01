Mössinger Comedian »Teddy« Teclebrhan kritisiert »Remigration«

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Normalerweise geht der Mössinger Comedian Tedros Teclebrhan (40) ganz locker mit dem Thema Rassismus um. Als Ernst Riedler, der eigentlich nichts gegen »Batschaken« hat, parodiert er latente schwäbische Ausländerfeindlichkeit teilweise so präzise, dass das Publikum manchmal gar nicht weiß, ob es nun lachen darf oder nicht. »Teddy« darf solche Witze machen, schließlich ist er als Kind mit seiner Mutter und seinen Geschwistern aus Eritrea nach Deutschland geflüchtet. Dass Menschen wie er nach dem Willen einiger Rechter vertrieben werden sollen, findet er jedoch alles andere als lustig.

»Wir verlieren unsere Menschlichkeit. Wir gehören doch zusammen.«

In vier Videobotschaften äußert sich der Comedian auf seiner Instagramseite ungewohnt emotional: »Wenn ich aus der Ferne mitbekomme, wie die einen Masterplan machen, wie die alle Migranten, alle mit deutschem Pass und Migrationshintergrund haben, wieder zurück in ihre ursprüngliche Heimat schicken, frage ich mich: Was machen wir überhaupt? Wir sind doch Menschen auf diesem Planeten. Was ist das? Ich verstehe es nicht. Wir verlieren unsere Menschlichkeit. Wir gehören doch zusammen.«

Obwohl »Teddy« in seinem Statement nicht konkret sagt, an wen sich die Kritik richtet, wird aus dem Kontext klar, dass sie sich auf ein Geheimtreffen zwischen AfD-Politikern und Rechtsextremen bezieht. Die Zusammenkunft soll laut Recherchenetzwerk »Correctiv« im November in einem Hotel in Potsdam stattgefunden haben. Dabei soll ein Plan zur systematischen Vertreibung von Millionen Zugewanderten, darunter auch deutsche Staatsangehörige mit Migrationshintergrund, diskutiert worden sein.