So gelingt Integration in Mössingen

Dilek Aydin trat vor einem Jahr ihre Stelle als Integrationsbeauftragte der Stadt Mössingen an, nachdem sie fünf Jahre lang in der Stabsstelle mitgearbeitet hatte. In den ersten fünf Monaten im Amt arbeitete sie allein. In dieser Zeit, so ihr Bericht am Montag im Gemeinderat, war es ihr »wichtig, dass keine Prozesse stagnieren.«